Shay Mitchell | ecco il significato del nome della figlia

Shay Mitchell ha svelato il nome della figlia - pubblicando la prima tenera foto con la piccola : Un nome molto particolare

Shay Mitchell e il mom-shaming : quando vita e lavoro diventano una «colpa»

La figlia di Shay Mitchell è la sua assistente più tenera - mentre la star torna al lavoro dopo il parto : Dieci giorni fa, aveva annunciato di essere diventata mamma

Shay Mitchell ha documentato la nascita della figlia in un emozionante video : La star è stata 33 ore in travaglio

Shay Mitchell è diventata mamma : la star di "Pretty Little Liars" ha avuto una bambina : Con il fidanzato di lunga data Matte Babel