Sei disabile e vuoi prendere un mezzo pubblico a Milano? Ti attacchi al tram

Sei un mongoloide! Maestra maltratta bimbo disabile di 8 anni... ma il caso viene archiviato : Spintonato, chiamato "mongoloide", trascinato per terra e spinto verso gli spigoli del banco. Arriva da Diamante, in Calabria, una storia di maltrattamenti denunciata a Fanpage.it da un papà deluso e amareggiato. "Mi assumo ogni responsabilità delle mie dichiarazioni, consapevole di ritrovarmi, come sempre, solo. Solo con il peso del mio dovere e il dovere della mia fede", è la frase che chiude il lungo appello dell'avvocato calabrese Francesco ...