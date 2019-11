Segre | Mattarella | “Se ha bisogno della scorta significa che odio e intolleranza sono

"La scorta alla Segre ci dice che odio e intolleranza sono reali". L'allarme di Mattarella : La scorta a Liliana Segre è il segno che l’odio e l’intolleranza sono pericoli concreti, non espedienti retorici. Sergio Mattarella si schiera nuovamente a fianco della senatrice a vita, cui è stata assegnata una scorta in seguito alle minacce subite, e afferma che “se è necessario a una signora anziana che non ha mai fatto male alcuno ma che il male lo ha subito da bambina in modo crudele come Liliana ...

Sergio Mattarella - la mossa sui Servizi Segreti : chi è l'uomo con cui commissaria Giuseppe Conte : Sergio Mattarella sta prendendo le contromisure sul caso Giuseppe Conte e Servizi segreti. "Per arginare la sua intraprendenza in questa materia così incandescente, al Quirinale stanno pensando - in gran segreto, tanto per restare in tema - di istituire la figura del Consigliere per la sicurezza naz

Giuseppe Conte e i servizi Segreti - Sergio Mattarella prende le distanze in vista del viaggio negli Usa : Giuseppe Conte non sta vivendo un momento di tranquillità. Il caso dei servizi segreti agita Palazzo Chigi e il premier si sente accerchiato. In questo scenario il Quirinale non vuole essere tirato in ballo, non intende dare alcuna "copertura istituzionale". Peraltro Sergio Mattarella volerà negli S

Matteo Renzi - il suo uomo nei servizi Segreti nel mirino di Giuseppe Conte : Mattarella teme la guerra tra 007 : C'è fermento a Palazzo Chigi e a piazza Dante, nella sede dei servizi segreti sul premier Giuseppe Conte e sul suo uomo più fidato alla guida dell'intelligence, Gennaro Vecchione, direttore del Dipartimento informazioni e sicurezza. Come se qualche testa stesse per saltare presto. Non quella di Vecc