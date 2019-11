Segre | incontro tra la senatrice e Salvini a Milano

Incontro tra Matteo Salvini e Liliana Segre : il colloquio a Milano a casa della senatrice a vita : L'Incontro richiesto negli scorsi giorni dal leader della Lega, Matteo Salvini, con Liliana Segre, è avvenuto nel pomeriggio a Milano, a casa della senatrice a vita. Un colloquio che segue le minacce ricevute da Segre, a cui è stata assegnata la scorta negli scorsi giorni. Salvini è andato all'Incontro accompagnato da sua figlia.Continua a leggere

Matteo Salvini : “Liliana Segre merita tutto il mio rispetto - le chiederò un incontro” : Matteo Salvini sul 'Corriere della Sera' annuncia che chiederà un incontro con la senatrice a vita Liliana Segre: "Le commissioni etiche le lascio all'Unione Sovietica. Ma Liliana Segre è una persona che merita tutto il mio rispetto e le chiederò quanto prima un incontro". E precisa che la Lega non si sarebbe astenuta in Senato "se ci si fosse limitati all'antisemitismo".Continua a leggere

Sicilia : zone franche montane - domani incontro comitato-sottoSegretario Villarosa : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Una rappresentanza del comitato promotore per l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia, insieme ad alcuni sindaci dell'isola e alla deputata del M5S Valentina Zafarana, sarà ricevuta domani, martedì 5 novembre, dal sottosegretario all'Economia Alessio Villaro

Kate Middleton - una di noi : l’incontro (Segreto) con le altre mamme : Tutte le mamme lo sanno: tra i momenti immancabili nella loro vita ci sono gli incontri con i genitori dei compagni di scuola dei loro pargoli. Come si comporta Kate Middleton, che di figli ne ha tre e sicuramente ha tante mamme che vorrebbero stringere amicizia con lei? Ebbene, proprio nelle ultime ore è giunta un’indiscrezione sorprendente, che riguarda proprio la duchessa di Cambridge e una delle tanto famigerate riunioni di ...

Il Segreto - Matias e Marcela ritornano insieme? Incontro misterioso : Anticipazioni future Il Segreto, Marcela e Matias di nuovo insieme? Il ragazzo indeciso: Alicia lo ha sconvolto! Ci sarà un ritorno di fiamma per Marcela e Matias de Il Segreto? I due saranno chiamati ad affrontare un periodo durissimo, che potrebbe far saltare in aria il loro matrimonio: il ragazzo sarà sempre più vicino ad […] L'articolo Il Segreto, Matias e Marcela ritornano insieme? Incontro misterioso proviene da Gossip e Tv.

Il Paradiso delle Signore 4 - spoiler 28 ottobre : incontro Segreto tra Nicoletta e Riccardo : La soap opera de Il Paradiso delle Signore 4 sta conquistando sempre più telespettatori sulla rete ammiraglia Rai grazie alla presenza di Alessandro Tersigni, Giorgio Lupano e Roberto Farnesi. Gli spoiler dell'undicesima puntata, in onda lunedì 28 ottobre dalle ore 15:40, svelano che Salvatore e Rocco Amato saranno protagonisti di una brutta litigata, mentre Nicoletta Cattaneo e Riccardo Guarnieri non riusciranno a stare distanti, tanto da ...

Giuseppe Conte - sta per nascere il partito del premier. L'incontro Segreto con la figlia di De Gasperi : Giuseppe Conte sarà accolto domani lunedì 14 settembre nel foyer del Teatro Gesualdi di Avellino per una lezione sul "Contributo dei cattolici nella stesura della Costituzione" dai parlamentari eletti dalla provincia di Avellino del M5s e anche da una serie di ex big della Dc: Ciriaco De Mita, Nicol

Silvio Berlusconi - incontro Segreto con Urbano Cairo : discesa in campo - qualcosa è cambiato? : Domenica pomeriggio Silvio Berlusconi, nel suo appartamento milanese di via Rovani, non ha incontrato solo Matteo Salvini e Giorgia Meloni per discutere del "maggiore coordinamento" tra i gruppi parlamentari e di centrodestra unito, ma ha anche visto Urbano Cairo, presidente e amministratore delegat

Giuseppe Conte e i servizi Segreti - voci incontrollate : "Deve stare attento - conseguenze imbarazzanti" : "Cautela, prudenza, profilo basso". Nel Pd e negli ambienti dei servizi segreti negli ultimi giorni gira un "consiglio" a Giuseppe Conte, il premier coinvolto nel Russiagate. E le conseguenze potrebbero essere "molto imbarazzanti", suggeriscono al Fatto quotidiano gole profonde dei nostri 007, perch

Italia-Usa : terminato incontro tra Conte e Segretario di Stato Pompeo : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – E’ appena terminato, dopo meno di un’ora, l’incontro a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, Michael Pompeo, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.L'articolo Italia-Usa: terminato incontro tra Conte e segretario di Stato Pompeo sembra essere il primo su CalcioWeb.