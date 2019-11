Seggiolino antiabbandono obbligatorio dal 7 novembre | previsto contributo di 30 euro

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 8 novembre 2019) Dal 72019 è scattato l'obbligo dei seggiolini. Si tratta dell’installazione, all’interno delle automobili in uso a famiglie con bimbi piccoli, di un dispositivo appositamente progettato per prevenire il possibile abbandono dei bambini nell’abitacolo una volta chiusa la vettura. Èunper l’acquisto del, la cui modalità di erogazione sarà resa nota nel decreto ministeriale di prossima pubblicazione.: multe fino a 326per chi trasgredisce L'obbligo di installazione degli appositi dispositivi per prevenire l'abbandono dei bambini in auto si applica a chi ha figli di età inferiore a 4 anni, ma anche a nonni e ad altri "accompagnatori" dei minori. L'obbligo sarebbe dovuto entrare in vigore dal prossimo 6 marzo 2020, ma una decisione improvvisa del Ministero dell’Interno ha fatto anticipare la data al 7 ...

