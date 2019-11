Seggiolini | come avere gli incentivi per i nuovi dispositivi salva-bebè Quali è meglio

Ecco come scegliere i Seggiolini anti abbandono : Dal 7 novembre è in vigore l’obbligo di legge di acquistare seggiolini “anti abbandono” per i bambini fino a 4 anni di età. come fare in concreto? Quali modelli scegliere? Per mettersi in regola i genitori hanno due strade: o comprano un dispositivo di nuova generazione, o aggiungono al seggiolino già posseduto un dispositivo che assolva alla stessa funzione: avvisare il conducente, a motore spento, che a bordo c’è un bambino. Dispositivi ...

Seggiolini antiabbandono obbligatori dal 7 novembre : cosa si rischia - come cautelarsi : Colpo di scena: invece che il 6 marzo 2020, l’obbligo di Seggiolini auto antiabbandono per bambini fino a quattro anni scatta già il 7 novembre. Lo ha deciso improvvisamente il ministero dell’Interno. Ora parte la corsa ad acquistare il dispositivo di allarme o un seggiolino che ne sia dotato. E si rischia di scegliere un prodotto non a norma. Chi non si adegua, invece, rischia non solo sanzioni: il peggio può accadere in caso di incidente

Seggiolini antiabbandono obbligatori dal 6 marzo - ecco come sceglierli : Pubblicato il decreto ministeriale attuativo che ne fissa le caratteristiche tecniche, non resta che scegliere il dispositivo da acquistare. Ma senza fretta: ci sono quattro mesi per mettersi in regola e sul mercato possono arrivare nuovi prodotti. Tenendo presente che nessuno sarà mai risolutivo