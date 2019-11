Seggiolini anti-abbandono | la ministra De Micheli | “Disponibili a posticipare l’inizio

Caos sui Seggiolini anti-abbandono - in arrivo un emendamento per posticipare le multe : La ministra dei Trasporti De Micheli ha annunciato che il governo sta preparando un emendamento per rinviare l'entrata in vigore delle sanzioni per chi non istalla i dispositivi salva bebè nei seggiolini dei bimbi con meno di 4 anni. Intanto il Codacons punta il dito sui costi: possono sfiorare anche i 500 euro.Continua a leggere

Passa il decreto sui Seggiolini antiabbandono - ma c'è ancora tanta confusione : “Look back before you lock” taluni la risolvono con un detto quando si parla di vigilanza e controllo dei bambini trasportati sui seggiolini. E invece, in Italia, da ieri, 7 novembre 2019, è in vigore un vero e proprio decreto attuativo che rende obbligatori i dispositivi antiabbandono... Tanto si è detto, a mezzo di qualsiasi canale informativo, ma altrettanta è la confusione che si è ...

Seggiolini anti abbandono : genitori nel caos tra omologazione - bonus e sanzioni : Quali sono i dispositivi omologati? Come si accede al bonus? È necessario acquistare un nuovo seggiolino o si può adattare quello che già si possiede? Sono le domande che, in queste ore, si stanno facendo i genitori dei bambini che hanno meno di 4 anni, adesso che, per l’inattesa entrata in vigore (sembrava che ci fosse tempo fino a marzo 2020) del decreto Salva Bebè, sono obbligati a dotarsi del dispositivo anti abbandono. L’omologazione I ...

Seggiolini antiabbandono - l’inventore : “Inconsciamente abbiamo la paura che possa capitare anche a noi” : Michele Servalli, Ad dell’azienda che nel 2013 ha inventato il primo seggiolino antiabbandono, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sui Seggiolini antiabbandono. “Dopo il caso di Piacenza non ce la siamo sentita di rimanere con le mani in mano e abbiamo inventato questo prodotto. ...

Seggiolini antiabbandono - l’inventore : governo ha stanziato 15 milioni e ipotizzato contributo di 30 euro per dispositivo : Roma – Seggiolini antiabbandono, parla l’inventore: “L’idea è nata nel 2008 quando morì una bambina a Lecco. Dall’anno scorso, quando il ministro Toninelli mi ha coinvolto ho iniziato ad occuparmi di questo a tempo pieno. I Seggiolini antiabbandono vanno dai 60 ai 1000 euro, la nostra versione costa 79 euro. Il governo ha stanziato 15 milioni di euro e ipotizzato un contributo di 30 euro per dispositivo. Al momento devono ancora definire ...

Seggiolini antiabbandono obbligatori - giungla prezzi e bonus "per pochi" : ma non c'è fretta : Chi ha iniziato a cercare informazioni si è trovato davanti a una giungla di prezzi, con picchi di 500 euro. Codacons: nel...

Colpo di scena : Seggiolini anti abbandono obbligatori da subito : La misura sarebbe dovuta scattare a marzo, invece partità dal 7 novembre. Le multe vanno da 81 a 326 euro e prevedono la decurtazione di 5 punti dalla patente

Seggiolini anti abbandono obbligatori da oggi/ De Micheli 'Legge di civiltà - multe..' : Seggiolino anti abbandono: da oggi il provvedimento salva bebè è legge. Dove comprare e cosa cambia con i disposiivi anti abbandono per bambini? Legge seggiolino anti abbandono

Seggiolini anti abbandono - Uecoop : stangata da 100 milioni di euro : Una stangata da almeno 100 milioni di euro per le famiglie italiane. E’ quanto emerge da un’elaborazione dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Aci in occasione dell’entrata in vigore dell’obbligo dei Seggiolini anti abbandono sulle auto per i bambini che hanno fino a 4 anni di età. Si tratta di una misura importante per la sicurezza dei più piccoli – sottolinea Uecoop – ma rappresenta una spesa che per le famiglie può oscillare ...

Seggiolini anti-abbandono obbligatori - ma non bastava un’app? : (RICARDO ARDUENGO/AFP via Getty Images) Oggi 7 novembre 2019 scatta il giorno dei Seggiolini antiabbandono obbligatori nelle auto che trasportano bambini di età inferiore ai 4 anni. Lo scopo è quello di evitare che si ripetano tragedie purtroppo frequenti con genitori che dimenticano sul sedile posteriore i propri figli con esiti drammatici. Ci si può adeguare in due modi: – Con un nuovo seggiolino con dispositivi integrato con modelli ...

Seggiolini anti-abbandono - Lega : “Governo mette le famiglie in difficoltà - è una tassa sui figli” : Da oggi 7 novembre i Seggiolini salva bebè diventano obbligatori. La Lega è sul piede di guerra: "L'ulteriore beffa riguarda il contributo di 30 euro previsto dal Decreto fiscale: da oggi le famiglie devono acquistare i dispositivi mentre il contributo entra attende l'ennesimo decreto del Mit ancora non emanato".Continua a leggere

Obbligo Seggiolini anti abbandono 2019 al via : normativa e cosa fare : Obbligo seggiolini anti abbandono 2019 al via: normativa e cosa fare Oggi giovedì 7 novembre 2019 scatta l’Obbligo dei seggiolini anti abbandono in auto per chi ha figli al di sotto dei 4 anni. Chi non ne ha mai sentito parlare dovrà dunque sbrigarsi ad acquistare il giusto dispositivo per non incorrere nelle eventuali sanzioni. Chi non si adegua alla normativa rischia infatti di andare incontro a multe di entità importante e anche alla ...

Obbligatori i Seggiolini anti-abbandono - cosa si rischia senza : Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti scatta subito l'obbligo dei dispositivi anti-abbandono per i seggiolini auto dei bambini. Secondo il nuovo articolo 172 del Codice della Strada, chi trasporta in auto un bambino di età inferiore ai 4 anni senza un seggiolino munito dello specifico sistema rischia una multa da 81 a 326 euro (pagamento entro cinque giorni 56,70 euro), la decurtazione di 5 punti ...

Ecco come scegliere i Seggiolini anti abbandono : Dal 7 novembre è in vigore l’obbligo di legge di acquistare seggiolini “anti abbandono” per i bambini fino a 4 anni di età. come fare in concreto? Quali modelli scegliere? Per mettersi in regola i genitori hanno due strade: o comprano un dispositivo di nuova generazione, o aggiungono al seggiolino già posseduto un dispositivo che assolva alla stessa funzione: avvisare il conducente, a motore spento, che a bordo c’è un bambino. Dispositivi ...