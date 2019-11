Scherma | Coppa del Mondo 2019-2020 | a Bonn gli azzurri a forza dieci Eliminati in

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : scatta nel weekend il Löwe von Bonn - l’Italia di Andrea Cipressa è pronta : Da un trofeo prestigioso all’altro, dall’Estonia alla Germania, dalla spada femminile al fioretto uomini. E’ tempo dell’edizione n.48 del “Löwe von Bonn“, storica tappa maschile che aprirà la stagione di Coppa del Mondo 2019-2020 esattamente come un anno fa. Con tanti temi da affrontare. PARZIALE RISCATTO Si gareggia all’Hardtberghalle da venerdì a domenica e come nel caso delle spadiste il focus resta ...

Scherma - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per la tappa di Bonn - in scena i fiorettisti. In palio punti olimpici : Nel weekend si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo di fioretto maschile, sarà Bonn (Germania) a ospitare un appuntamento fondamentale che metterà in palio punti pesanti per il ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In terra teutonica andrà in scena uno degli appuntamenti storici del circuito, il Leone di Bonn vedrà in pedana ben 260 atleti tra cui 12 azzurri selezionati dal CT Andrea Cipressa. Alessio Foconi, Daniele ...

Scherma - Coppa del Mondo : niente acuto per le spadiste a Tallinn. Fiamingo : “Troppi alti e bassi. Gli errori con le polacche si pagano” : Il giorno dopo il lungo weekend di Tallinn resta magari un po’ d’amaro in bocca per ciò che poteva essere e non è stato; fermo restando che siamo solo all’inizio di un cammino lungo e focalizzato verso un solo obiettivo, l’Olimpiade di Tokyo 2020. E prima di pensare a vincere medaglie in Giappone, bisogna naturalmente pensare a qualificarsi, idea che le spadiste azzurre hanno bene in mente da tempo, a maggior ragione dopo ...

Scherma Coppa del Mondo 2019-2020 - Sandro Cuomo : “Sesto posto è un’altra tappa di crescita. Non siamo inferiori a nessuno” : L’Italia ha chiuso al sesto posto la prova a squadre di spada nella prima prova della Coppa del Mondo 2019-2020 in Estonia a Tallinn. Il quartetto azzurro composto da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Alice Clerici e Federica Isola è stato sconfitto ai quarti di finale dalla Polonia, mentre negli assalti per le posizioni tra il 5° e l’8° posto ha prima battuto l’Ucraina e poi ha perso con le padrone di casa. Proprio il successo ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : Italia sesta a Tallinn. Vince la Polonia. Navarria : “Dobbiamo subire meno il ritmo polacco” : Le aspettative erano probabilmente più alte, soprattutto dopo quattro podi consecutivi (di cui due ottenuti a Europei e Mondiali nel 2019), ma alla fine il risultato portato a casa dall‘Italia femminile, sempre in grande ascesa rispetto al 2018, è ancora buono in ottica qualificazione olimpica e spiegheremo poi perché. La squadra di spada femminile azzurra, composta da Mara Navarria, Alice Clerici, Federica Isola e Rossella Fiamingo chiude ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : a Tallinn vince l’eterna Popescu - ottava Nicole Foietta : Un parziale di 9-3 entusiasmante per chiudere l’ennesima impresa della carriera nel suo habitat naturale, cioè la Coppa del Mondo: Ana Maria Popescu (ex Branza), 34 anni, esperta rumena dal grande palmarès, supera l’altrettanto navigata russa Violetta Kolobva 15-13 in rimonta, nell’ultimo atto, e si il successo numero 10 nel circuito maggiore (a Tallin, nell’incipit stagionale), cui vanno aggiunti sette tappe Grand Prix e ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : a Tallinn sette azzurre in tabellone nella spada. Fuori Clerici e Isola : Avanti con la mezza dozzina (abbondante). Bene, anche se non era impossibile sperare in almeno due posti in più. Sono infatti sei (su undici scese in pedana oggi, più una già ammessa di diritto) le spadiste azzurre qualificate al main draw della 1a tappa di Coppa del Mondo di Scherma 2019-2020, il 50th Glaive de Tallinn Tournament, scattato oggi dalla Kale Sports Hall di Tallinn, in Estonia, classica ouverture femminile (e maschile, fra tre ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Glaive de Tallinn Tournament al via tra nuove medadaglie - certezze azzurre e un’assenza misteriosa : E’ il primo weekend di scuola per la Scherma e un pizzico di emozione, immaginiamo, ci sarà: perché se la precedente stagione, almeno in parte, poteva anche essere quella dei cambiamenti, degli azzardi, dei tentativi, delle sperimentazioni, mancando ancora due anni all’appuntamento clou del quadriennio, adesso Tokyo 2020 è ormai all’orizzonte. E ogni gara, almeno fino al 4 aprile, diventa fondamentale per la qualificazione, ma ...

Scherma - Coppa del Mondo : le convocate dell’Italia per la spada a Tallin. Ci sono Navarria e Fiamingo : Nel weekend del 1-3 novembre ricomincerà la Coppa del Mondo di Scherma, evento fondamentale per i ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si ricomincia con la spada femminile a Tallin (Estonia): saliranno in pedana ben 279 atlete tra cui 12 azzurre, 11 di loro saranno impegnate nel turno eliminatorio mentre Mara Navarria è ammessa di diritto nel tabellone principale e andrà a caccia di un piazzamento sul podio insieme alle ...