Sanità : cure palliative - a La Maddalena di Palermo il nuovo hospice con dieci posti letto (2) : (Adnkronos) - "Sono orgoglioso di poter ospitare il primo reparto di hospice privato accreditato della Regione – dice Guido Filosto presidente de 'La Maddalena' – La nostra struttura si arricchisce in questo modo di un servizio fondamentale e socialmente necessario che completa l’organizzazione ed i

Sanità : cure palliative - a La Maddalena di Palermo il nuovo hospice con dieci posti letto (2) : (Adnkronos) – “Sono orgoglioso di poter ospitare il primo reparto di hospice privato accreditato della Regione ‘ dice Guido Filosto presidente de ‘La Maddalena’ ‘ La nostra struttura si arricchisce in questo modo di un servizio fondamentale e socialmente necessario che completa l’organizzazione ed il percorso del Dipartimento oncologico di terzo livello”. “Con il nuovo hospice ...

Salute : a Torino corso “dalla sicurezza degli operatori sanitari alla sicurezza delle cure” : Giovedì 7 novembre 2019 dalle ore 15 alle ore 18,30, presso l’Aula Lenti dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino (corso Dogliotti 14), si terrà il corso “dalla sicurezza degli operatori sanitari alla sicurezza delle cure. Focus sulle differenze di genere nelle malattie cardiovascolari”. sicurezza per le donne, sia in ambito terapeutico in riferimento alle problematiche cardio-vascolari sia in ambito professionale. ...

Sanità. Locatelli (Bambino Gesù) : rivoluzione cure per leucemie e linfomi : Sul versante pediatrico, l’Associazione italiana registro tumori ha stimato che in 5 anni saranno 11mila i bambini e gli adolescenti che si ammaleranno da tumore e la maggior sara’ parte colpita da leucemia. Il professor Locatelli, intanto, ha messo a punto una tecnica sperimentale, la ‘Car-T’, con cui, grazie ad una nuovissima tecnologia, e’ possibile utilizzare le cellule del sistema immunitario dei bambini ...

Sanità : Aiop Sicilia - 'in ospedali privati garantita sicurezza pazienti' (2) : (AdnKronos) - Ferlazzo ricorda inoltre che "la componente di diritto privato del servizio sanitario regionale ha come corrispettivo, a fronte delle prestazioni rese, solo le tariffe predeterminate dalla Regione, che sono bloccate dal 2007, così come dal 2007 sono bloccati i tetti di spesa. Per cui s

Sanità : Aiop Sicilia - 'in ospedali privati garantita sicurezza pazienti' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "Gli ospedali privati hanno personale in numero sufficiente a garantire un servizio di qualità e ad ottemperare a tutte le norme sulla sicurezza del paziente e per la riduzione del rischio clinico, come si evince, peraltro, dai costanti controlli cui le stesse sono sog

Sanità : più sicurezza nei pronto soccorso - a Palermo telecamere a Villa Sofia e Cervello : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Da oggi dodici video camere a Villa Sofia e dieci al Cervello controlleranno aree di entrata ed uscita, corridoi principali, ma anche sale visite e shock room. Il servizio è fornito dalla ditta Mondialpol Security che già assicura la vigilanza armata nei due pronto soc

Sanità - Senato approva disegno di legge per la sicurezza delle professioni sanitarie : “Episodi di violenza inaccettabili. È la strada giusta” : Il disegno di legge sulla sicurezza degli esercenti delle professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni incassa il primo via libera. Il Senato ha infatti approvato all’unanimità il provvedimento, con 237 voti favorevoli. L’esame del provvedimento passa ora alla Camera. La norma, voluta dall’ex ministro della Salute Giulia Grillo, insieme all’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al ministro della Giustizia ...