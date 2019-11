Salto con gli sci | la prima tappa di Coppa del Mondo si avvicina | le azzurre si allenano

Fonte : sportfair

(Di venerdì 8 novembre 2019) Le donne dideldivise tra Kranj e Tarvisio, nel mirino c’è lain Norvegia La squadra femminile dideldicon gli sci si ritroverà al completo domenica 10 novembre a Kranj, per dare il via ad un nuovo raduno della durata di quattro giorni. Le tre atlete convocate dal direttore tecnico Federico Rigoni, ossia Manuela Malsiner, Lara Malsiner ed Elena Runggaldier, lavorerannoin Slovenia e poi a Tarvisio, in provincia di Udine, fino alla giornata di mercoledì 13 novembre. Si alleneranno con loro i tecnici Sebastian Colloredo e Janko Zwitter. L’obiettivo è quello di arrivare al meglio al primo appuntamento stagionale, ossia la gara d’esordio indel, prevista per il 7 dicembre a Lillehammer. In quella giornata le saltatrici saranno impegnate sul trampolino HS98, ma non è finita qui: lanorvegese di Cdm ...

