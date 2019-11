Sabato 9 Novembre | a Gravina il Sentiero del Fungo Cardoncello | uno dei prodotti tipici

Guida Tv Sabato 9 novembre i programmi di oggi : Tu si Que Vales su Canale 5 : programmi tv di sabato 9 novembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Questione di Karma Rai 2 ore 21:05 NCIS 16×21 1a Tv + FBI 1×21 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 21:30 Le Ragazze Canale 5 ore 21:20 Tu si que Vales Rete 4 ore 21:30 Oliver Twist Italia 1 ore 21:10 Madagascar La7 ore 21:15 Little Murders by Agatha Christie Tv8 ore 21:30 Il Natale di Beth Nove ore 21:25 Shadow Man – Il triangolo del ...

NCIS e FBI le puntate di Sabato 9 novembre su Rai 2 : NCIS 16 e FBI su Rai 2 sabato 9 novembre le anticipazioni Ultimo appuntamento con FBI sabato 9 novembre su Rai 2, mentre è il penultimo con NCIS che chiuderà la prossima settimana con un doppio episodio. Le serie viaggiano “accoppiate” anche negli Stati Uniti su CBS dove sono in onda la stagione 17 e 2 rispettivamente. NCIS 16×22 – Vendetta o giustizia Il giudice Deakin e altri quattro giudici sono stati, negli anni, i ...

Le Parole della settimana su Rai 3 Sabato 9 novembre - Silvio Orlando ospite di Gramellini : Le Parole della settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 9 novembre alle 20:20: gli ospiti Passato e presente si incontrano nella nuova puntata de Le Parole della settimana in onda sabato 9 novembre dalle 20:20 su Rai Tre. Condotto da Massimo Gramellini, il programma viaggia sul filo dell’attualità che riporta nel passato in questa data storica. Per i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino, Gramellini si collegherà ...

AMICI 19 : da Sabato 16 novembre su Canale 5 : Dopo le fatiche televisive di AMICI Celebrities, che ha visto trionfare Pamela Camassa, da sabato 16 novembre alle 14.00 ricomincia la stagione classica del talent show AMICI. Giunta alla sua diciannovesima edizione, la trasmissione – condotta come sempre da Maria De Filippi – è il talent più longevo della televisione italiana. Con la fase pomeridiana, e in seguito con quella serale, tra coreografie ed esibizioni canore scopriremo ...

Oroscopo domani Paolo Fox - 9 novembre : le previsioni del Sabato : previsioni domani Oroscopo Paolo Fox, sabato 9 novembre ARIETE: secondo Paolo Fox e il suo Oroscopo di domani, 9 novembre, sarà un sabato che porterà chiarezza. Dovranno dimostrare quanto valgono. TORO: giorno dopo giorno avranno più vitalità da spendere in amore. Devono buttare il cuore oltre l’ostacolo. Il lavoro sarà favorito. GEMELLI: Luna favorevole secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore non andrà messo in ...

VERISSIMO - ospiti e anticipazioni di Sabato 9 novembre 2019 : Il 9 novembre si rinnova l’appuntamento con VERISSIMO, il rotocalco di attualità e spettacolo che ogni sabato pomeriggio Silvia Toffanin conduce su Canale 5. Ecco le informazioni e le anticipazioni sulla prossima puntata: sabato 9 novembre appuntamento ricco di storie ed emozioni con VERISSIMO. In esclusiva, Gianluca, Ignazio e Piero, ossia Il Volo, festeggiano con Silvia Toffanin i 10 anni di carriera. E’ uno dei tennisti più forti al ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 9 novembre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 9 novembre 2019: Reese è visibilmente incuriosito da Taylor e fa domande a Zoe… Hope e Brooke parlano delle proprie preoccupazioni circa la pericolosità di Taylor… Taylor confessa le proprie paure e i propri rammarichi a Ridge e Steffy, che ha convocato il padre dopo essersi accorta dell’attimo di cedimento della madre. I due le assicurano che starà sempre meglio e che nessuno le ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Sabato 9 e domenica 10 novembre 2019 : anticipazioni puntata 873 di Una VITA di sabato 9 e domenica 10 novembre 2019: Alicia Villanueva parla a Lucia di quando subì violenza da parte di Padre Telmo, e che quest’ultimo restò impunito perché all’epoca il priore del suo ordine fece mantenere il silenzio… Telmo viene sottoposto al giudizio del priore e dei confratelli… Un ragazzo va in giro per Acacias in cerca di una signora con un cognome che per tutti è ...

L'oroscopo di Sabato 9 novembre : Venere in congiunzione a Bilancia - Capricorno in rialzo : Durante la giornata di sabato 9 novembre, la Luna in congiunzione al segno dell'Ariete regalerà tanto relax e un'intesa di coppia piuttosto alta, mentre Giove nel segno del Sagittario aiuterà soprattutto i single nella loro ricerca all'amore. I Gemelli dovranno lavorare di controvoglia a stretto contatto con i propri colleghi ma avranno soddisfazioni sentimentali, mentre gli influssi di Sole e Nettuno nel segno dei Pesci renderanno i nativi ...

Oroscopo 9 novembre : Sabato favorevole per Acquario - dubbi e gelosie per Toro : L'Oroscopo del 9 novembre svela cosa aspettarsi dalle stelle nella giornata di sabato. In particolare nati del Gemelli potrebbero avere buone notizie sul piano amoroso, gli appartenenti al segno del Leone non dovranno scoraggiarsi davanti ai primi ostacoli, mentre i Pesci avranno le stelle a loro favore. Dall'amore alla famiglia, dalle finanze alla professione, dalla fortuna al benessere psicofisico, scopriamo le previsioni astrologiche per ...

Milan-Verona Primavera : match al Vismara Sabato 9 novembre : Dopo la vittoria arrivata in zona Cesarini in trasferta contro la Spal, il Milan Primavera allenato da Federico Giunti sfiderà la capolista del campionato, l’Hellas Verona. La squadra scaligera, al momento, ha un vantaggio di quattro punti sui giovani rossoneri, dunque la sfida assume una certa importanza. Con una vittoria, i ragazzi di Giunti possono accorciare il gap dal primo posto. Il match Milan-Verona Primavera si disputerà ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 8 e Sabato 9 novembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di venerdì 8 e sabato 9 novembre 2019: Donna Francisca sospende la riunione al Comune dedicata alle indagini e comunica di voler estromettere Carmelo dal caso. Tutti a Puente Viejo sono ancora sconvolti per quello che è successo alla Villa. Elsa intende lasciare Isaac e di conseguenza Consuelo cerca di capire cosa la ragazza stia nascondendo, ma la Laguna si ostina a tacere riguardo al suo stato di salute. Il ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di venerdì 8 e Sabato 9 novembre 2019 : anticipazioni puntata 872 di Una VITA di venerdì 8 e sabato 9 novembre 2019: Lucia non intende testimoniare contro padre Telmo in tribunale… Samuel, vista la presa di posizione di Lucia, presenta a quest’ultima una ragazza: si chiama Alicia Villanueva ed è un’altra presunta vittima della lussuria di Telmo… Flora decide di far parte di una compagnia teatrale amatoriale… Una VITA: tutte le nostre news anche su ...

Drive Up - Ci vediamo Sabato 9 novembre : Un sacco di cavalli, a due e quattro ruote, e la consueta dose di sana passione. Drive Up, la trasmissione tv realizzata da Mediaset in collaborazione con la nostra testata, torna sabato 9 novembre alle 13.40, su Italia 1, con una puntata davvero ricca. Si parte come sempre da Vairano, dove tra i cordoli della nostra pista questa volta troviamo la Porsche 718 Cayman GTS. Come se la caverà Linda Morselli, modella e influencer, con tanta ...