Ruba le chiavi di casa all' amica Poi le svaligia la casa

(Di venerdì 8 novembre 2019) Brutta sorpresa quella che ha colto una donna residente a Brunico, comune in provincia di Bolzano, qualche giorno fa. Si è infatti accorta di essere stata deta insua. Il ladro, oltre ad aver sottratto dall’abitazione alcuni gioielli, si era anche impossessato del portafoglio della figlia, con all’interno pochi soldi, circa cinquantina di euro. Per la rapina è stato denunciato un conoscente della donna. I carabinieri del Nucleo Operativo di Brunico hanno subito avviato le indagini dopo aver ricevuto la denuncia di furto da parte della signora.Quando i militari sono entrati nell’abitazione per i rilevamenti del caso, si sono subito accorti di un particolare tutt’altro che trascurabile: non vi erano segni di scasso o effrazione. Le porte, le finestre e qualsiasi altra possibile entrata erano perfettamente integre. Chi si era introdotto all’interno dellanon aveva quindi ...