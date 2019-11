Roman Polanski | nuove accuse di stupro

Fonte : leggo

(Di venerdì 8 novembre 2019)di. Una francese, Valentine Monnier, accusa il registadi averla violentata nel 1975. A raccoglierne la testimonianza è il quotidiano Le...

Corriere : Nuovi guai per Roman Polanski, accusato di stupro in Francia - rtl1025 : ???? Una modella dice di essere stata violentata dal regista nel 1975 #Polanski - laregione : Roman Polanski accusato di stupro in Francia -