Roma Premio Zavattini 2019 2020 | la giuria della IV edizione seleziona i 9 finalisti

Premio “Europa e Cultura” 2019 - a Roma il 19 novembre presso l’Università La Sapienza : Roma – Si svolgerà martedì 19 novembre alle ore 16, presso il Centro di Documentazione Europea Altiero Spinelli dell’Università La

Acli Roma : oggi verrà consegnato premio ‘Telaio Solidale’ per impegno in Capitale : Roma – oggi, lunedì 28 ottobre 2019, alle ore 18.00, presso il Teatro Greco, in via Ruggero Leoncavallo 10, a Roma, si terrà l’evento “Ri-animare la città”, promosso dalle Acli di Roma e provincia. Nel corso dell’evento verrà, inoltre, consegnato il “Telaio Solidale”, un riconoscimento per quanti hanno contribuito con le Acli di Roma a tessere la rete sociale nella città. Tra gli altri, il riconoscimento ...

Festa del Cinema di Roma 2019 vince Santa subito - il premio del pubblico va al film italiano di Piva che batte Irishman di Martin Scorsese : Festa del Cinema di Roma, premio miglior film a "Santa subito" di Alessandro Piva Senza distribuzione, ma con un premio già sulla bacheca. Alessandro Piva e il Cinema italiano festeggia con ...

Festa del Cinema di Roma : il 24 ottobre Anteprima Premio Anpoe : La VI edizione del Premio Anpoe “La Furrina” in Anteprima alla Festa del Cinema di Roma giovedì 24 ottobre, ore 18.15 Si svolgerà nello Spazio Roma Lazio Film Commission l’Anteprima della 6^ edizione del Premio Anpoe “La Furrina”, il prestigioso evento sarà preceduto dalla presentazione del libro di Fabrizio Borni (Presidente dell’Anpoe) che omaggia il grande Bud Spencer con una raccolta di inedite fotografie di Sandro Borni che ...

Bagno di folla per il premio La Pellicola D’oro alla Festa del Cinema di Roma : Tra gli ospiti Gabriel Garko ed Elena Russo Si è tenuta la terza edizione de la premiazione de La Pellicola D’oro, nell’ambito dell’area RomaLazioFilmCommission della Festa del Cinema di Roma, con la presenza di grandi personalità del nostro Cinema italiano. Quest’anno 2019, grazie alla collaborazione di tre associazione professionali: A.I.A.R.S.E., A.P.A.I. e A.S.N.A.C. che hanno collaborato con il premio de La Pellicola D’oro, sono stati ...

Be Kind Award - il premio gentilezza il 13 novembre alla Casa del Cinema di Roma : Si può votare on line entro sabato 26 ottobre sul sito www.lets-be-Kind.com/be-Kind- Award oppure sui social instagram @letsbeKindfilm e FB @beKindfilm PREMIAZIONE – Roma, 13 novembre 2019 – h. 21.30 c/o Casa DEL Cinema BE Kind, il viaggio gentile di Nino, un bambino di 12 anni con la Sindrome di Asperger grazie al successo ottenuto nel suo percorso Cinematografico (Menzione Speciale della Giuria al Taormina Film Festival 2018, Menzione ...

Al via le riprese di “GlassBoy” - il film ispirato al Romanzo Premio Andersen “Il Bambino di Vetro” : Loretta Goggi sarà la dispotica nonna del giovanissimo Andrea Arru Partiranno lunedì 14 ottobre sul Lago di Bracciano le riprese di “GlassBoy”, il nuovo film del regista e sceneggiatore Samuele Rossi liberamente ispirato al romanzo “Il Bambino di Vetro” di Fabrizio Silei, successo editoriale e vincitore del Premio Andersen 2012, il più importante riconoscimento italiano dedicato alla narrativa per ragazzi A distanza di 8 anni dal suo esordio ...

A Ligabue un riconoscimento dall’Emilia-Romagna al Premio Pierangelo Bertoli : biglietti in prevendita per la serata a Modena : A Luciano Ligabue la Regione Emilia-Romagna attribuisce un importante riconoscimento in occasione del Premio Pierangelo Bertoli 2019. Già vincitore del Premio Pierangelo Bertoli per quest'anno, Ligabue verrà premiato anche dalla Regione Emilia-Romagna, la sua regione di appartenenza, riconosciuto come uno degli esponenti che ne porta in alto il nome e ne sposa i valori. Il Premio - che si aggiunge a quello già attribuito all'artista - ...

La mia ombra è la tua - il premio Strega Nesi Romanza la riconciliazione mancata tra due generazioni : Le amicizie vere sono quelle che nascono quando due disperazioni si incontrano, anche quando quelli che la vivono sono persone lontanissime per età e ceto sociale. Come i due protagonisti dell’ultimo romanzo del premio Strega Edoardo Nesi, La mia ombra è tua (La Nave di Teseo editore) che sarà presentato martedì 8 ottobre alle 18.30 a laFeltrinelli di Piazza Duomo a Milano (con l’autore, Fabio Genovesi e Silvia Truzzi): da un lato, lo ...

Al Teatro Eliseo di Roma il Premio Penisola Sorrentina : Roma – Il Teatro Eliseo di Roma, diretto da Luca Barbareschi, ospiterà il 9 ottobre alle ore 11.00 la cerimonia ufficiale di proclamazione e presentazione alla stampa dei vincitori della 24a edizione del Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”, riconoscimento posto sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo ed inserito nel cartello degli eventi di rilevanza nazionale della Regione Campania. Saranno Luca Barbareschi ...

Viola Davis alla Festa del Cinema di Roma per un incontro col pubblico e il Premio alla Carriera : A pochi giorni dal debutto dell'ultima stagione della serie che l'ha portata a trionfare agli Emmy, Viola Davis alla Festa del Cinema di Roma riceverà il Premio alla Carriera per le sue straordinarie doti di interprete. L'attrice afroamericana sarà ospite della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in scena all'Auditorium Parco della Musica dal 17 al 27 ottobre 2019. Il Direttore Artistico Antonio Monda e Laura Delli ...

Il 24 settembre a Roma l'annuncio dei vincitori del Premio Iai : Si terrà il 24 settembre a Roma l'evento conclusivo della seconda edizione del Premio Iai 'Giovani talenti per l'Italia, l'Europa e il mondo'. Per l'occasione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio in cui ha espresso "vivo apprezzamento per l'iniziativa dell'Istituto Affari Internazionali di dedicare un Premio ai giovani e all'Europa". Anche quest'anno lo Iai ha scelto di dedicare ai giovani under 26 il ...

Premio Nostalgia di Futuro 2019 : a Roma si discute il "Gemello Digitale" : Etica, politica, educazione e informazione devono confrontarsi con il “Gemello Digitale”, il nostro prossimo intermediario con l'universo digitale. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha, per prima, recepito l'importanza del tema ed accettato l'invito dell'Osservatorio TuttiMedia e Media Duemila a riflettere sulla nuova rivoluzione. L'occasione è data dal Premio Nostalgia di Futuro 2019, in programma a Roma il prossimo ...

Campiello - Andrea Tarabbia vince la 57° edizione del premio con il Romanzo “Madrigale senza suono” : Andrea Tarabbia si è aggiudicato la 57* edizione del premio Campiello con il romanzo Madrigale senza suono. Il libro, edito da Bollati Boringhieri, con 73 voti su 277 ha conquistato la giuria dei 300 lettori anonimi che lo ha preferito agli altri romanzi finalisti: al secondo posto Carnaio (Fandango Libri) di Giulio Cavalli, al terzo La vita dispari (Einaudi) di Paolo Colagrande, al quarto Il gioco di Santa Oca (La Nave di Teseo) di Laura ...