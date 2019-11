Roma | nuova collaborazione con il brand di lifestyle ’47

Terremoto all'Aquila - nuova scossa di 3.5. Sisma di 4.4 avvertito a Roma. Scuole chiuse oggi in Ciociaria - disagi sui treni : Terremoto, una nuova scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata in provincia dell'Aquila alle 00.19. Stesso epicentro del Sisma delle 18.35 di magnitudo di 4.4: pochi chilometri...

Roma - nuova stangata per i turisti : scontrino di 120 euro per quattro panini al bar : Uno spuntino davvero salato: quasi 120 euro per tre hot dog ed un panino farcito con prosciutto e formaggio, accompagnati da quattro lattine di Coca Cola ed una bottiglietta d’acqua. Sullo scontrino, che segna un totale di 119 euro e 34 centesimi, spicca la voce del servizio, pari a ben 17,34 euro. Quando Leo Recchia ha letto il conto non voleva crederci: con la moglie ed i due figli di 11 e 15 anni era giunto dalla Puglia fino a Roma per una ...

Scaglione - la "nuova" boutique in Corso di Porta Romana a Milano : Scaglione, lo storico maglificio di Bergamo, riapre la sua boutique a Milano, in Corso di Porta Romana, al civico 40, dopo alcuni mesi di accurato restyling. Il nuovo spazio, disposto su due piani, raccoglie le collezioni ready-to-wear uomo e donna del marchio in un'ampia location dall’anima post-industriale, caratterrizata da arredi moderni ed essenziali. In occasione della riapertura della boutique, è stato organizzato un ...

Ultimi sondaggi elezioni regionali in Emilia Romagna - si prospetta una nuova valanga verde – Lega - per evitare un’altra batosta Pd - M5S e Matteo Renzi costretti a correre insieme : Sembra che le intenzioni di voto in Emilia Romagna siano quelle di cambiare registro dopo 50 anni di governo del Partito Democratico. L’avanzata della Lega, anche in Emilia Romagna, sembra non avere soste e soprattutto ostacoli. Matteo Salvini già da ieri ha iniziato a visitare città per città la regione e i sondaggi al momento lo vedono in nettissimo vantaggio. Nessuno si sarebbe sognato fino a qualche tempo fa quello che sta ...

56° FESTIVAL NUOVA CONSONANZA/ A Roma - dal 13 novembre al 21 dicembre : Molti appuntamenti del FESTIVAL saranno introdotti dagli incontri con gli artisti; conferenze a cura di docenti, musicisti

Verso una nuova crisi di Governo : in Calabria ed Emilia Romagna i grillini correranno da soli : Salvo ripensamenti, in Emilia Romagna e in Calabria, i grillini correranno da solo alle Regionali senza riproporre l’alleanza con il

La nuova serie tv di Niccolò Ammaniti sarà tratta dal suo Romanzo Anna : (foto: Getty Images) In principio fu Il miracolo, la suggestiva serie originale Sky che Niccolò Ammaniti aveva scritto, prodotto e diretto, incentrata su una Madonnina che piange sangue e le sue conseguenze per un gruppo di personaggi dalle vite travagliate. Ora è tempo di replicare quell’esperienza e questa volta lo scrittore si muove in territorio narrativo più familiare. È stata annunciata in queste ore, infatti, la messa in produzione ...

Roma : nuova illuminazione per la Basilica di San Giovanni in Laterano : nuova illuminazione artistica per la Basilica di San Giovanni in Laterano, a Roma. La sindaca, Virginia Raggi, il Cardinale Vicario Generale.

Roma. Domenica 20 ottobre la nuova edizione di #vialibera : Domenica 20 ottobre torna #vialibera, l’iniziativa di Roma Capitale dedicata a pedoni e ciclisti. Dalle 10 alle 19 circa 15

Roma. Nuova edizione del Torneo sociale di calcetto 2019 “C.C. Lazio 1920” : Paolo Sbordoni, Cesare Previti, Antonio Buccioni, Raffaele Condemi, Alfonso Cucinella, Alfonso Golia, Franco Novaro. I sette grandi presidenti del Circolo

Bagno di Romagna - 20 gatti cercano una nuova casa. Il sindaco : “Me li prendo io” : Nel piccolo comune in provincia di Forlì-Cesena una colonia felina, regolarmente censita dal Comune, cerca una nuova sistemazione e così il primo cittadino mette a disposizione la sua casa di campagna. "Ho già due cavalli e due cani, nessun problema" assicura Marco Baccini, 37enne sindaco al secondo mandato. I gatti si trovano attualmente in località Palazza, dove alcuni residenti hanno lamentato da tempo dei disagi dovuti proprio alla presenza ...

AMA. Il piano per una nuova raccolta differenziata nella città di Roma andrà avanti : “Il piano per una nuova raccolta differenziata nella città di Roma andrà avanti. Ama, d’intesa con Roma Capitale, intende proseguire nella spinta alla raccolta dei materiali riciclabili, con ogni possibile rimodulazione dei servizi territoriali che possano aumentare le quantità e la qualità delle singole frazioni”. “Per far questo e rendere i servizi di raccolta più efficienti e monitorabili, saranno valutate e utilizzate le ...

Giulia De Lellis - nuova dichiarazione sul libro : 'Qualche frase è stata Romanzata' : Il primo libro di Giulia De Lellis è stato un vero e proprio boom. Da settimane non si fa altro che parlare di quello che è scritto nelle pagine di 'Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza'. Nel libro l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha raccontato come è venuta a conoscenza dei tradimenti del suo fidanzato. Per alcuni fatti riportati Andrea Damante è finito nella bufera, per questo motivo che Giulia ha deciso di fare marcia ...