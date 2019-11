Roma Metropolitane | Campidoglio nomina Giovanni Mottura liquidatore società

R.Mussolini : Sindaco e Giunta hanno deciso liquidazione Roma Metropolitane : Roma – «Sindaco e Giunta hanno, di fatto, deciso la liquidazione di una società nonostante qualsiasi ulteriore tipo di analisi. Anche Roma Metropolitane, dunque, finisce nel tritacarne dell’amministrazione a cinque stelle, in barba a qualsiasi logica strategica e di mercato. Come emerso anche oggi nel corso della commissione Trasparenza a rimetterci per questa scelta scellerata saranno, ancora una volta, in tanti, a cominciare dai lavoratori e ...

Roma Metropolitane - III Municipio - Zocchi : no a stop a ponte ciclopedonale - Raggi assicuri realizzazione opera : Roma – “A un passo dalla meta, il ponte ciclopedonale, opera attesa da oltre 30 anni dai cittadini e che metterebbe in collegamento il quartiere di Sacco Pastore con la stazione della metro B1 Conca D’oro, rischia di sfumare. La colpa ricade su Roma Capitale e sulla sua scelta di liquidare “Roma Metropolitane”, la società che avrebbe dovuto gestire il progetto.” Queste le parole di Matteo Zocchi, capogruppo ...

Roma Metropolitane - la lavoratrice : "Ho pianto per rabbia. Protestavo ma i 5S erano al cellulare" : Le lacrime della sindacalista presente in aula Giulio Cesare nel giorno della liquidazione della società. "Sarete responsabili di 149 famiglie che finiranno per strada. Dovete guardare in faccia i lavoratori mentre approvate la delibera", ha urlato alla maggioranza grillina

Uiltrasporti Lazio : ricorso urgente contro liquidazione Roma Metropolitane. Preoccupati per assenza politica su società partecipate : Roma – “Siamo in mobilitazione per lo sciopero del prossimo 25 ottobre, per la difesa dell’occupazione e del salario dei lavoratori di Roma Metropolitane, messa in liquidazione da una scellerata delibera della maggioranza al governo della città di Roma, e abbiamo attivato insieme agli altri sindacati confederali il ricorso urgente contro tale delibera, costituendoci nel contempo in giudizio”. Ad annunciarlo il Commissario straordinario ...

Parrucci : M5S ha decretato morte Roma Metropolitane dopo messa in liquidazione : Roma – “Votandone la messa in liquidazione, stanotte il M5S Romano ha di fatto decretato la morte della società Roma Metropolitane, la municipalizzata che si occupa di progettazione di linee metro e sistemi di mobilità; un atto di forza scellerato, attuato nonostante i pareri contrari delle opposizioni, dei lavoratori, dell’amministratore e dell’Oref”. “dopo AMA, ATAC, Farmacap, prosegue l’immobilismo e l’incapacità ...

Bordoni : ferma contrarietà a liquidazione Roma Metropolitane - no pregiudizi da parte Giunta : Roma – Ribadiamo con fermezza la nostra contrarietà a qualsiasi liquidazione, controllata o meno, di Roma Metropolitane. Azioni pretestuose come questa mettono a repentaglio la Mobilità nella nostra Città. La mia solidarietà ai dipendenti di Roma Metropolitane e della Multiservizi che stanno vivendo giornate di protesta particolarmente difficili e intesi manifestando sotto il Campidoglio, e il tutto solo per ribadire e difendere i loro ...

Palozzi : inammissibile comportamento Lemmetti su Roma Metropolitane : Roma – “Reputiamo inammissibile il comportamento dell’assessore al Bilancio di Roma Capitale, Gianni Lemmetti, di perseguire con testardaggine la strada della messa in liquidazione di Roma Metropolitane senza valutare nessuna scelta alternativa di salvataggio della municipalizzata capitolina”. “Un atteggiamento illogico e irrispettoso, quello del Campidoglio grillino, verso tutti i lavoratori, in ansia per il loro futuro ...

Patané : Roma Capitale rinvii delibera liquidazione Roma Metropolitane : Roma – “Chiedo agli assessori capitolini Gianni Lemmetti e Pietro Calabrese di riportare in Consiglio comunale la richiesta della Commissione da me presieduta di rinviare di qualche giorno la delibera sulla messa in liquidazione della Società Roma Metropolitane”: lo ha dichiarato Eugenio Patané, Presidente della Commissione Mobilità e Lavori Pubblici del Consiglio regionale del Lazio, nel corso dell’audizione di questa mattina alla Pisana ...

Roma Metropolitane - società del comune di Roma - oggi verrà messa in liquidazione controllata : Roma Metropolitane, società controllata al 100 per cento dal comune di Roma, oggi verrà messa in liquidazione controllata, una procedura prevista dalla legge in caso di aziende o società molto indebitate. La decisione era già stata annunciata a inizio mese

Minnucci : Comune faccia qualcosa su Roma Metropolitane : Roma – “Sulla questione Roma Metropolitane, il Comune di Roma cosa intende fare? Non si tratta solo di un problema occupazionale ma anche d’interruzione di opere pubbliche che provocherebbe grossi problemi per la tenuta socio economica della città”. Lo ha detto il Consigliere della Regione Lazio, Emiliano Minnucci, che oggi ha partecipato alla Commissione Trasporti regionale convocata sul tema. “L’assenza odierna della Raggi e del Comune di Roma ...

Cardillo Cupo : sinistra prende botte anche se al Governo - guardate Roma Metropolitane e Whirlpool : Roma – Ecco le parole di Pasquale Cardillo Cupo, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Latina, in cui evidenzia come la sinistra, nonostante sia al Governo, vada in difficoltà, come evidenziato dai casi di Roma Metropolitante e Whirlpool.: Lo so che l’agenda dell’attuale ministro degli esteri gli impone di convincere della bontà delle nostre proposte di commercio e della validità delle imprese italiane ai tavoli ...

Roma Metropolitane - dimesso lavoratore ferito nei disordini : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – dimesso mercoledì sera Stefano V., il lavoratore rimasto ferito martedì scorso durante la manifestazione di . Lo apprende l’AdnKronos da fonti sindacali. Aveva riportato una compressione toracica quando gli agenti hanno forzato il cordone di persone che cercavano di bloccare l’ingresso dell’azienda in via Tuscolana. Nei disordini sono rimasti lievemente feriti anche due sindacalisti, ...

Roma - da Ama a Roma Metropolitane fino ad Atac : sarà sciopero generale. I sindacati : “L’assessore Lemmetti è latitante - si dimetta” : Nelle prossime settimane ci sarà lo sciopero generale delle partecipate Romane. Una mobilitazione cui le parti sociali capitoline, negli ultimi 20 anni, sono ricorsi solo nel 2015, in protesta con il sindaco Ignazio Marino contro la riforma del salario accessorio. Il nuovo terremoto in Ama e, soprattutto, gli incidenti fuori dalla sede di Roma Metropolitane, col ferimento del parlamentare Stefano Fassina e di un dipendente della municipalizzata, ...