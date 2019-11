Risultati Liga | 13^ giornata | frenata Real Sociedad | la classifica aggiornata

Risultati Liga - 13^ giornata : franata Real Sociedad - la classifica aggiornata : Risultati Liga – Torna in campo la Liga. Si gioca il tredicesimo turno del campionato spagnolo. giornata che si è aperta con la Real Sociedad, solo 1-1 contro il Leganes. Sabato in campo Real Madrid e Barcellona. I Blancos vanno in trasferta contro l’Eibar, i catalani ricevono il Celta Vigo. Domenica il resto del turno con l’Atletico Madrid che ospita l’Espanyol. In serata il derby tra Betis e Siviglia. Il programma ...

Risultati Bundesliga - 11^ giornata : l’Hoffenheim non sbaglia un colpo - la classifica aggiornata : Risultati Bundesliga – Undicesima giornata per il campionato tedesco. La Bundesliga scende in campo per un nuovo ed entusiasmante turno. Si inizia con l’anticipo tra Colonia ed Hoffenheim, colpo grosso in trasferta, 1-2 il risultato finale. Quattro le gare delle 15,30 di sabato. Il Lipsia va sul campo dell’Herta Berlino. I fari saranno puntati su Bayern Monaco-Borussia Dortmund delle 18,30. Domenica si giocano tre gare: ...

Risultati Liga - 12^ giornata : la Real Sociedad sbanca Granada e aggancia la vetta - la classifica [FOTO] : Risultati Liga – Torna in campo la Liga dopo il turno infrasettimanale. Si gioca la dodicesima giornata. Si parte sabato alle 13 con Espanyol-Valencia, colpo grosso in trasferta ed in rimonta, finisce 1-2. Clamoroso tonfo del Barcellona contro il Levante, pari in Siviglia-Atletico Madrid. In serata solo un pari per il Real Madrid contro il Betis. Pari senza reti anche in VillarReal-Bilbao. Lo scontro d’alta classifica tra ...

Risultati Bundesliga - 10^ giornata : vittoria ossigenante per il Fortuna Dusseldorf - la classifica aggiornata : Risultati Bundesliga – 10^ giornata in Germania, il campionato tedesco inizia a delinearsi. Ad aprire il turno, l’anticipo del venerdì tra Hoffenheim e Paderborn, 3-0 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Sei gare al sabato, tutte in campo le prime cinque della classe. Tonfo del Bayern Monaco che ha perso 5-1 contro il Francoforte, ne approfitta il Dortmund che ha vinto 3-0 contro il ...

