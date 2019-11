Ridammi la bici E il ladro lo accoltella

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 8 novembre 2019) Paura a Firenze. Un giovane di diciannove anni, marocchino, è stato ferito da alcuni colpi di coltello proprio davanti alla stazione di Santa Maria Novella. A ferirlo è stato un ventiseienne marocchino che, poco prima, gli aveva preso lacletta. Spalleggiato da due amici il diciannovenne ha raggiunto il connazionale chiedendogli di restituirgli la, ma questi ha estratto un coltello dal giubbotto cercando di colpirlo al volto. Il giovane si è difeso, parando i colpi, ma è rimasto ferito al braccio.Dopo l’aggressione il 26enne è scappato, ma è stato rincorso dagli amici del ragazzo ferito, fino a via della Scala. A quel punto sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno fermato l’aggressore ed evitato eventuali ritorsioni nei suoi confronti. La lama era lunga 25 centimetri. Medicato in ospedale, il ragazzo è stato giudicato guaribile in dieci giorni.