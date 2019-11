Rai | il Pd vuole la poltronissima Altro che Ilva | ecco a cosa pensano al Nazareno

Raidue vuole fare la rockstar (delle family comedy) : Avere dei sogni, un piano per andarsene da dove si è cresciuti, ma poi ritrovarsi anni dopo sempre lì, con una famiglia e tanti dubbi esistenziali. E' quello che succede alla protagonista di Volevo fare la rockstar, la nuova fiction in onda da oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, alle 21:20 su Raidue (ma tutti gli episodi, sempre da oggi, sono già disponibili su RaiPlay). Volevo fare la rockstar, i ...

Fiori d’arancio in NCIS Los Angeles 10 su Rai2 - chi vuole rovinare le nozze di Deeks e Kensi? Trame 18 e 25 ottobre : Il gran giorno è arrivato in NCIS Los Angeles 10 su Rai2. Deeks e Kensi finalmente ufficializzano la loro unione, ma qualcuno è intenzionato a rovinare le nozze: cosa accadrà? Dopo anni, i due sono passati dall'essere partner ad amici, fino a sviluppare dei sentimenti reciproci. I fan della serie potranno assistere al loro matrimonio nell'episodio 17 dal titolo Finché morte non ci separi in onda stasera, 18 ottobre, in prima visione. Nei ...

Il Segreto trame spagnole : Marcela apprende che Matias è armato - Francisca vuole Raimundo : Si rinnova l’appuntamento dedicato all’appassionante telenovela iberica Il Segreto. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi in Spagna la settimana prossima, annunciano che Marcela Del Molino dopo aver sospettato sempre di più del marito Matias Castaneda per averlo visto molto cambiato, farà una scoperta terribile. La madre di Camelia troverà nella valigia del consorte un’arma da fuoco. Purtroppo il figlio di Emilia e Alfonso non avrà ...

OpeRaio ‘in nero’ muore sul lavoro - famiglia vuole giustizia : Roma – I fatti sono avvenuti l’8 luglio scorso, quando l’Operaio Ion Munteanu, assunto senza regolare contratto, si reca sul posto di lavoro in zona Camilluccia. Dopo aver pranzato però il 61enne, durante un’operazione di scarico di materiali edili, accusa un malore e si accascia al suolo esanime. I Carabinieri, giunti sul posto, fanno i rilievi del caso, mentre il medico legale certifica la morte di Munteanu. La salma ...

Boca Juniors - un membro del CdA smentisce Raiola : “Ibrahimovic vuole giocare con noi - possiamo prenderlo” : Un dirigente della società argentina ha ammesso l’interesse per Ibrahimovic, sottolineando come lo svedese voglia trasferirsi in Sud America Qualche giorno fa Mino Raiola aveva etichettato come fake news la possibilità che Ibrahimovic lasciasse i LA Galaxy per trasferirsi al Boca Juniors, club in cui gioca da pochi mesi anche Daniele De Rossi. AFP/LaPresse Una presa di posizione netta smentita però con forza da Jorge Anrò, membro del ...

Donald Trump vuole incontrare la persona che ha denunciato il contenuto della sua telefonata con il presidente ucRaino : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto su Twitter di voler incontrare il funzionario che ha denunciato ai suoi superiori il contenuto di una telefonata tra Trump e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, la cui sintesi è stata diffusa

Lilli Gruber presidente Rai - la mossa di Matteo Renzi : come vuole portarla al vertice di Viale Mazzini : In Viale Mazzini c'è chi vuole una donna al comando della Rai. Matteo Renzi starebbe pensando a Lilli Gruber ma la partita su una eventuale sostituzione di Marcello Foa è molto complicata. Anche perché, spiegano alcune fonti a Dagospia, "non c'è alcun accordo sul nome di un eventuale sostituto e poi

Fabio Volo contro Ariana Grande - è polemica per le sue frasi : "Se esageri con la sessualità - attireRai solo gente che ti vuole sdRaiare" : Tra i trending topic di Twitter, durante la giornata di lunedì 16 settembre 2019, abbiamo trovato stabilmente Fabio Volo.Lo scrittore, attore e conduttore televisivo e radiofonico bresciano, infatti, ha scatenato un mare di polemiche a causa di una serie di osservazioni riguardanti Ariana Grande e, nella fattispecie, il video di 7 Rings.prosegui la letturaFabio Volo contro Ariana Grande, è polemica per le sue frasi: "Se esageri con la ...