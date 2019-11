Rai | Fico avverte | “Necessario spezzare il legame diretto con il Governo”

Rai - Roberto Fico : «Riforma è una priorità - serve maggior lontananza dalla politica» : Roberto Fico Roberto Fico rilancia un proprio cavallo di battaglia: la Rai – dice – va riformata al più presto. In un’intervista rilasciata a Repubblica, il presidente della Camera ha bollato come prioritario il rinnovo del servizio pubblico, parlando della necessità di un “cambio di paradigma“. Non è la prima volta che l’esponente M5S insiste sul punto; sinora, però, le sue parole sono rimaste tali, sebbene ...

Rai : Fico - ‘riforma è priorità - serve cambio culturale’ : Roma, 24 ott. (Adnkronos) – “Sulla Rai serve più coraggio: c’è urgente bisogno di una riforma. C’è un ritardo che va colmato”. Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, in un’intervista a ‘La Repubblica’. “E oltre a tutelare il ruolo di servizio pubblico che la legge assegna alla Rai, c’è la necessità -aggiunge- di un cambio culturale. serve maggiore indipendenza, maggiore ...

L’UE stanzia 40 milioni di euro per promuovere la sostenibilità della pesca e dell’acquacoltura in Africa - nei CaRaibi e negli Stati del Pacifico : Oggi l’UE, il Gruppo degli Stati ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) hanno firmato un programma quinquennale di 40 milioni di euro (FISH4ACP) per promuovere lo sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquacoltura in Africa, nei Caraibi e negli Stati del Pacifico. FISH4ACP è un progetto innovativo finanziato dall’UE, concepito con il ...

Bangla su Rai2/ Film autobiografico 'commedia dell'anno' di Phaim Bhuiyan - 8 ottobre - : Bangla in onda oggi, martedì 8 ottobre, dalle ore 21:20 su Rai 2. Nel cast Pietro Sermonti, Milena Mancini, Carlotta Antonelli. Curiosità sul Film

A4 - camion sfonda il guardRail : migliaia di auto intrappolate in autostrada - traffico in tilt : Incidente oggi sull'autostrada A4 all'altezza di Vigasio, in provincia di Verona: un camion è uscito di strada, invadendo la carreggiata e sfondando il guardrail. traffico in tilt, con migliaia di auto intrappolate. Alle 9 si sono segnalati oltre 11 chilometri di coda in entrambe le direzioni. Sul posto la polizia stradale.Continua a leggere

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : UcRaina in enorme difficoltà - Australia davanti. Le qualifiche entrano nel vivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.09 Ora l’Australia alle parallele, l’Ucraina cercherà di rimontare 2.3 punti al volteggio per chiudere almeno davanti alle aussies. 10.08 Australia al comando ccon 117.946, Ucraina seconda con 115.663.ù 10.07 Bachynska strappa un discreto 13.233. Si è conclusa la seconda rotazione. 10.05 Vediamo cosa saprà fare Bachynska al quadrato ma la situazione sembra compromessa per la ...

Whirlpool : Fico - ‘Tutti uniti per salvaguardare opeRai’ : Napoli, 23 set. (AdnKronos) – Sulla vertenza Whirlpool “si deve fare qualcosa, si sta facendo qualcosa, tutti dobbiamo essere uniti affinché tutti gli operai siano salvaguardati”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, al Palazzo delle arti di Napoli per visitare la Sala della Memoria che ospita la Citroen Mehari di Giancarlo Siani.Parlando della manifestazione di oggi dei lavoratori dello stabilimento ...

ELLA & JOHN - Rai 2/ Helen Mirren : 'Racconto quasi autobiografico' - 19 settembre 2019 - : ELLA & JOHN - The leisure seeker in onda in prima tv su Rai 2 mercoledì 19 settembre alle 21.20. L'attrice Hellen Mirren dice la sua sul film.

Hache è la nuova serie spagnola di Netflix - la Narcos del traffico di eroina (video tRailer) : La nuova scommessa in salsa iberica del prossimo autunno ha già un trailer e una data d'uscita: Hache è la nuova serie spagnola di Netflix, un thriller dal cast importante che vede in prima linea Adriana Ugarte, Javier Rey e Eduardo Noriega. Ma soprattutto un racconto ispirato ad eventi realmente accaduti. La serie, creata da Verónica Fernández e diretta da Jorge Torregrossa (già dietro la macchina da presa per The Unexpected Life), è ...