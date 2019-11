Raffaella Fico si sfoga a Storie Italiane | “Insulti razzisti a mia figlia Pia”

Fonte : dilei

(Di venerdì 8 novembre 2019)sie racconta in lacrime un episodio di razzismo nei confronti dellaPia. La piccola ha 6 anni ed è nata dall’amore della modella per Mario Balotelli. Una love story tormentata e difficile che ha portato i due ex a scontrarsi spesso anche riguardo la paternità della bambina. Oggi però Mario ehanno scelto di lasciarsi il passato alle spalle e si sono riappacificati. Pia è riuscita a costruire uno splendido rapporto con il calciatore che nel frattempo ha avuto anche un altro figlio, Leon. La bambina è ancora piccola, ma questo non le ha impedito di subire degli insulti, come ha raccontato la stessa, fra le lacrime, a. Nel programma di Eleonora Daniele, la showgirl ha svelato un episodio gravissimo e molto doloroso avvenuto nell’asilo che frequentava Pia. “Quando stavo con lui e facevo le ...

