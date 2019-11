Fonte : calcioefinanza

(Di venerdì 8 novembre 2019) Una stagione da record per il Paris Saint-Germain dal punto di vista del. Nel 2018/19 infatti il club parigino ha superato per la prima volta la barriera storica di undi. “In questa stagione, le vendite delledel Paris Saint-Germain hanno superato per la prima volta il traguardo simbolico di … L'articolo Psg,: undi

FinancialSs : Psg, boom merchandising: un milione di maglie vendute #calcio #finanza - 123dave_ : RT @CalcioFinanza: Psg, boom merchandising: nel 2018/19 oltre un milione di maglie vendute e 60 milioni di ricavi - CalcioFinanza : Psg, boom merchandising: nel 2018/19 oltre un milione di maglie vendute e 60 milioni di ricavi… -