Previsioni Meteo Torino e Piemonte | domani prevalentemente soleggiato

Previsioni Meteo 9 novembre : piogge al centro e sud Italia - ma domenica tornerà il sole : La perturbazione responsabile delle precipitazioni che oggi hanno interessato il Nord Italia, le regioni tirreniche e la Sardegna, domani farà sentire i suoi effetti sulle regioni centrali tirreniche, Sud e Isole Maggiori, tutte aree in cui saranno ancora possibili piogge a tratti intense. domenica tempo in miglioramento.Continua a leggere

Previsioni Meteo : pericoloso ciclone ad inizio settimana - condizioni estreme per il sud : Quel che inizialmente era una lontana ipotesi sta ora divenendo una previsione sempre più concreta e soprattutto piuttosto pericolosa per le nostre regioni meridionali. Già vi avevamo parlato del...

Previsioni Meteo Novembre - ciclone stazionario sull’Italia e un’importante novità : la tendenza fino a fine mese : Previsioni Meteo Novembre – Rappresenta una autentica riscossa dell’autunno, il tipo di circolazione che ha tenuto banco per la prima settimana di Novembre e che lo farà ancora per la prossima, almeno fino a metà mese, se non anche per qualche giorno dopo. Una delle più classiche, tipiche saccature atlantiche di vaste proporzioni e di significativa profondità, continuamente alimentata da aria fredda subpolare marittima, talora più ...

Le Previsioni Meteo del weekend dal 9 al 10 novembre : Sarà un fine settimana dal tempo sereno al Nord e più instabile al Centro e al Sud quello che attende l’Italia tra sabato 9 e domenica 10 novembre. Previsto nella giornata di domenica un nuovo peggioramento da Ovest con piogge in arrivo. (LE previsioni) Il meteo di sabato 9 novembre Si prevede un sabato di schiarite al Nord, dove dopo giorni di piogge tornerà il sole, e di tempo più variabile al Centro e al Sud Italia, che saranno caratterizzati ...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : grandi piogge sull’Italia fino al 24 Novembre - temperature sopra la media al Sud : Nel mese di Novembre, l’autunno sta mostrando tutto il suo potenziale con intense e prolungate piogge a colpire gran parte d’Italia. Nelle ultime ore, è arrivata anche la prima importante nevicata sulle Alpi. Sembra che questa tendenza di maltempo sia destinata a continuare ancora almeno fino al 24 Novembre, secondo le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Nelle prossime due settimane, le precipitazioni saranno al di ...

Festa di San Trifone - Adelfia : Previsioni Meteo 8-9-10-11 novembre e curiosita' : San Trifone 2019 - Ecco la tanto attesa Festa patronale di San Trifone (leggi le curiosità), santo patrono di Adelfia, piccolo comune pugliese situato a circa 15 km da Bari. I festeggiamenti...

Previsioni Meteo Napoli : ancora maltempo con piogge e temporali - i dettagli : Previsioni Meteo Napoli – Va approfondendosi il nuovo sistema instabile anche verso il Tirreno centro-meridionale. Le anse cicloniche ancora non sono bene attive in corrispondenza del capoluogo campano, con transito di alcuni nuclei instabili, ma irregolari, solo in qualche caso associati a brevi rovesci nemmeno ovunque, con apporto di qualche millimetro sulle aree metropolitane, magari qualche pioggia più intensa sui settori di ...

Meteo : Previsioni per il weekend : Meteo Italia: previsioni per sabato 9 novembre Al Nord: Al mattino maltempo sulla Liguria e Triveneto con fenomeni anche intensi, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile su Liguria di levante, Friuli e Romagna, asciutto e maggiori schiarite altrove. In serata precipitazioni sparse specie tra Veneto e Romagna, asciutto sulle altre regioni ma con cieli irregolarmente nuvolosi. Neve localmente sotto i 1000 ...

Previsioni Meteo Roma : è tornata la pioggia e continuerà nelle prossime ore. Tutti i dettagli per il weekend : Previsioni Meteo Roma – Puntualmente è giunto un apprezzabile peggioramento del tempo anche sulla Capitale. Il nuovo affondo depressionario nordatlantico si è spinto con curvatura ciclonica sino al Tirreno centrale apportando l’attivazione di moti ascendenti abbastanza significativa con formazione di nuclei perturbati che dalle prime ore mattutine stanno portando rovesci sulla Capitale, in qualche fase anche abbastanza forti. nelle ...

Previsioni Meteo Milano : forte perturbazione in atto con piogge e rovesci forti. Fino a quando durerà : Previsioni Meteo Milano – Avevamo parlato ieri di un imminente peggioramento del tempo per il capoluogo lombardo in conseguenza di un nuovo affondo depressionario nordatlantico associato anche ad aria più fredda. Puntualmente il peggioramento è arrivato con prime piogge e rovesci nel corso della giornata di ieri, ma con netta intensificazione delle precipitazioni dalla serata di ieri e poi nella notte e ancora questa mattina. Il ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : Italia nella morsa del maltempo - il bollettino fino al 14 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord cielo nuvoloso o molto nuvoloso su Valle D’Aosta, Piemonte e Liguria con piogge e temporali sui settori settentrionali e sulla Liguria, localmente intensi sulla Liguria di levante, in miglioramento verso sera con ampie schiarite salvo locali piovaschi sul Piemonte e Liguria orientale; cielo molto ...

Meteo : piu' freddo e tanto maltempo oggi - le Previsioni : Non c'è tregua per l'Italia: una nuova perturbazione atlantica è giunta nella tarda serata di ieri sui settori più occidentali e questa mattina sta avvolgendo gran parte del centro-nord. Piove su...

Previsioni Meteo - sulle Alpi la prima grande NEVICATA della stagione : FOCUS con tutti i dettagli : E’ oramai in atto il nuovo peggioramento del tempo legato a un ennesimo cavo instabile nordatlantico in affondo verso il bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Piogge e temporali intensi stanno imperversando sulla Liguria, specie di Levante, sull’Alessandrino e piogge diffuse sul resto del Nord, soprattutto su aree centro-occidentali e alta Toscana. Ma un elemento di spicco associato a questa recrudescenza pesante del maltempo ...

