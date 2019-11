Previsioni Meteo Novembre | ciclone stazionario sull’Italia e un’importante novità | la

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019)– Rappresenta una autentica riscossa dell’autunno, il tipo di circolazione che ha tenuto banco per la prima settimana die che lo farà ancora per la prossima, almeno fino a metà mese, se non anche per qualche giorno dopo. Una delle più classiche, tipiche saccature atlantiche di vaste proporzioni e di significativa profondità, continuamente alimentata da aria fredda subpolare marittima, talora più incidente verso la curvatura ciclonica, altre volte più distante in Oceano, responsabile di maltempo protratto e spesso incisivo. Il tutto in un contesto barico caratterizzato da un’altra componente essenziale, ossia quella anticiclonica sull’Europa centro-orientale e in parte settentrionale, componente questa particolarmente esaltante le caratteristiche instabili della prima figura depressionaria, poiché ponentesi da blocco o freno alle vie di fuga del ...

3BMeteo : Previsioni #meteo di questo #8Novembre in tutti i dettagli - 3BMeteo : Previsioni #meteo per questo venerdì su @radiokisskiss al #PippoPeloShow - TgrRaiTrentino : Nevicate sono attese per tutta la giornata in regione localmente anche sotto i mille metri. La @dpcpat1 ha inoltrat… -