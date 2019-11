Previsioni Meteo | allarme per Martedì 12 Novembre | “Uragano Mediterraneo” al Sud Italia

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019)– Mentre imperversa il maltempo sull’con piogge torrenziali al Centro/Nord e la prima neve della stagione fin in collina sulle Alpi, le mappe per i prossimi giorni conferiscono scenari inquieranti all’evoluzionedi metàsull’. Nel weekend, infatti, il maltempo continuerà spostandosi al Sud mentre al Nord arriverà il primo freddo (possibili gelate fin in pianura in Piemonte), ma il continuo flusso freddo proveniente dall’oceano Atlantico e indirizzato al Mediterraneo occidentale innescherà un “mostro” di maltempo che nei primi giorni della prossima settimana si abbatterà in pieno sull’. Eloquenti, nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, le varie mappe (sinottiche, 500hPa e 850hPa) del modello europeo ECMWF: tra Lunedì 11,12 e Mercoledì 13il nostro Paese ...

