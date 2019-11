Pokémon Spada e Scudo | un rumor indicherebbe che il morale dei dipendenti di Game Freak è

Pokémon Spada e Scudo conferma brutta notizia per i fan - terminerà una tradizione? : A ridosso della data d'uscita di Pokémon Spada e Scudo ben pochi sono ormai i segreti per il nuovo titolo della serie. I ragazzi di Game Freak non hanno di certo fatto gli straordinari per frenare i leak che nel corso dei mesi si sono accavallati in merito alla loro nuova creatura, sfruttando quindi un'onda lunga mediatica generata dalla community per la community stessa. Pubblicità gratuita per la nuova coppia di titoli dedicata alle ...

Un Pikachu gigante svetta su Milano : arrivano Pokémon Spada e Pokémon Scudo : Un Pokémon così grande non si era mai visto. Ma l'attesa è tanta e tale che l'uscita dei nuovi titoli dedicati ai simpatici mostriciattoli tascabili non poteva essere festeggiata altrimenti.Vi riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per l'uscita di Pokémon Spada e Pokémon Scudo: Leggi altro...

Pokèmon Spada e Pokèmon Scudo : Un Pokèmon celebra il lancio dei giochi a Milano : Il countdown è partito da un pezzo e manca ormai pochissimo al giorno tanto atteso da milioni di fan Pokémon in tutto il mondo. A partire dal 15 novembre, infatti, Pokémon Spada e Pokémon Scudo i nuovi videogiochi dedicati ai mitici Pokémon in arrivo per la prima volta su Nintendo Switch, saranno finalmente disponibili in Italia. Un evento del genere va festeggiato a dovere ed è per questo ...

Disponibile il trailer di lancio di Pokémon Spada e Scudo : Ormai mancano solo una manciata di giorni all'uscita ufficiale di Pokémon Spada e Scudo, nuovo episodio dedicato ai mostriciattoli più famosi del mondo dei videogiochi ( e non solo). Per l'occasione Nintendo ha pubblicato quindi il trailer di lancio che mostra alcuni filmati ma anche qualche sezione del gioco, per dare un assaggio ai giocatori."Preparati a scoprire Galar, un'ampia regione in cui troverai ecosistemi completamente diversi fra ...

Pokèmon Spada e Pokèmon Scudo : Nuovi dettagli in vista del lancio : The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato oggi che ci sarà un periodo di tempo specifico durante il quale gli Allenatori avranno più possibilità di incontrare alcuni Pokémon Gigamax negli attesissimi videogiochi di prossima uscita, Pokémon Spada e Pokémon Scudo. È stata annunciata anche la prima Gara Online, “Galar: l’esordio”, insieme a Nuovi ...

Il Pokédex di Pokémon Spada e Scudo messo a nudo : ecco tutti i Pokémon di Galar : Il 15 novembre non segnerà solo l'uscita di Pokémon Spada e Scudo su Nintendo Switch, ma anche un giorno epocale per tutti quei videogiocatori che si professano fan di Pikachu e dei suoi colorati amici. Dopo l'esperimento Pokémon Let's Go, i ragazzi di Game Freak e di The Pokémon Company sono infatti pronti a portare sull'ibrida di Nintendo due capitoli principali del franchise. Che abbracciano cioè le classiche meccaniche ruolistiche che ...

Pokèmon Spada e Scudo : Numerosi Pokèmon trapelano in rete : Uno dei giochi più attesi di Novembre 2019 è sicuramente Pokèmon Spada e Pokèmon Scudo, nuovo titolo della serie in esclusiva Nintendo Switch, il quale introdurrà secondo dei rumors oltre 600 Pokèmon di cui molti e molti di essi completamente inediti, realizzati per l’occasione e che danno il via ad una nuova generazione di Pokèmon. Tutti i Pokèmon di Spada e Scudo svelati in ...

Pokémon Spada e Scudo : Internet è pieno di leak e rumor al riguardo : Manca ormai solo una settimana alla pubblicazione di Pokémon Spada e Scudo (nuova attesissima esclusiva Nintendo Switch) ed il mondo di Internet è letteralmente stracolmo di rumor e leak vari.Per evitare spoiler non discuteremo nel dettaglio l'ultimo leak, tuttavia ci limiteremo a dire che quest'ultimo serve a confermare uno dei maggiori rumor sul gioco. Stiamo dell'Affleck leak (chiamato così per la presenza di un'immagine di Ben Affleck), il ...

Uscite videogiochi di novembre 2019 : il meglio tra Death Stranding e Pokémon Spada e Scudo : Dopo un ottobre caldissimo, i videogiochi di novembre 2019 tornano a ribadire quanto l'autunno sia un periodo meraviglioso per gli amanti dell'universo in pixel e poligoni. Quello in cui le software house di tutto il mondo concentrano una pletora di Uscite, tra cui figurano molto spesso preannunciati capolavori. Proprio il caso del mese in arrivo, che già da ora promette di sedurre cuori e portafogli degli appassionati su un po' tutte le ...

Pokémon Spada e Scudo - anteprima : Pokémon Spada e Scudo iniziano allo stesso modo di qualsiasi altro episodio della serie: vi svegliate nella vostra stanza, parlate con vostra madre e controllate nei pressi della TV per trovare un riferimento alle console Nintendo. Conoscete la storia. Fino alla solita piccola quest di ricerca del professore e alla prima battaglia con il rivale, l'apertura di Spada e Scudo ripropone quasi pedissequamente il canovaccio dei precedenti capitoli. ...

Pokémon Spada e Scudo non possono essere inseriti nella timeline della serie : Pokémon Spada e Scudo ci catapulterà nella nuova regione di Galar il prossimo mese. Il luogo sarà pieno di nuovi e vecchi mostriciattoli, segnando così l'ottava generazione di Pokémon. A tal proposito, molti giocatori si sono chiesti dove potranno essere collocati i giochi nella linea temporale della serie. Ebbene, la risposta è abbastanza spiazzante.Durante un'intervista, il producer Junichi Masuda ha ammesso che non esiste una vera e propria ...

Le funzionalità online di Pokémon Spada e Scudo richiederanno un abbonamento a Nintendo Switch Online : Nintendo ha spiegato che le funzionalità Online di Pokémon Spada e Scudo richiederanno un abbonamento a Switch Online affinché i giocatori possano accedere ai nuovi elementi di gioco (tramite TechRadar).La scorsa settimana, sembrava che il gioco avrebbe permesso ai giocatori di utilizzare le sue funzionalità Online senza un abbonamento a Nintendo Switch Online. Si leggeva: "abbonamento a Nintendo Switch Online (venduto separatamente) e account ...

Pokémon Spada e Scudo : "per inserire un Pokémon ci vogliono circa tre mesi" : Durante un'intervista, il producer Junichi Masuda ed il director Shigeru Ohmori hanno parlato dell'evoluzione di Pokémon Spada e Scudo e della reazione dei fan riguardo le nuove modalità aggiunte."I giochi di ruolo della serie principale Pokémon che sviluppiamo hanno una forte connessione con l'hardware Nintendo", ha spiegato. "Quindi, qualunque cosa facciamo, di solito adottiamo un approccio piuttosto unico con le cose e cerchiamo di abbinare ...