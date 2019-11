Piccoli fantasmi | il silenzio assordante che la politica non vuole sentire

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 8 novembre 2019) Save the Children ha lanciato l’allarme: forte e chiaro. Lo ha fatto lo scorso martedì 5 novembre in occasione della presentazione in Senato del rapporto “Un miglior inizio. Disuguaglianze e opportunità nei primi anni di vita”.Il rapporto contiene i risultati dell’indagine condotta tra marzo e giugno 2019 in 10 città e province italiane che ha coinvolto 653 bambini di età compresa tra 3 anni e mezzo e 4 anni e mezzo; mette in luce i ritardi che il nostro Paese ha accumulato nel combattere la povertà educativa, la privazione della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare capacità, talenti e aspirazioni da parte dei bambini in età prescolare.Emerge da questa ricerca che ben prima della fase scolastica è l’accesso agli asili nido combinato alla quantità di tempo trascorso con ...

