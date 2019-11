Perché l' Italia è l' ultima della classe La lezione di Visco

Andrea Titti molla Zingaretti per Italia Viva. Emorragia Pd - Perché è un colpo durissimo : Fuori un altro. Il Pd perde pezzi importanti, tutti in direzione Matteo Renzi. L'ultimo è Andrea Titti, nome sconosciuto a molti ma uomo di peso nel Pd del Lazio, il "cuore" della segreteria del governatore Nicola Zingaretti. "Ho rassegnato le dimissioni dalla direzione della Provincia di Roma e dal

Apple Tv+ arriva in Italia : come funziona e Perché la Mela punta sullo streaming : Apple Tv+ è arrivata in Italia. Il prezzo è aggressivo e i grandi nomi ci sono sin da subito. Non ci si aspetti però un'offerta chilometrica: i titoli – tutti originali – sono meno di dieci. Altri ne seguiranno, ma Apple Tv+ non è, e forse non sarà mai, un serbatoio stracolmo di contenuti come Netflix. La scelta, stilistica e finanziaria, è un'altra. come funziona Apple Tv+ Apple Tv+ è stata rivelata, dopo mesi di rumors, lo scorso marzo. È ...

Gianrico Carofiglio a DiMartedì : "Prima gli italiani non significa nulla". Ecco Perché Salvini trionfa : "La frase prima gli italiani non significa nulla". In pochi secondi Gianrico Carofiglio, magistrato, scrittore ed ex parlamentare del Pd, riassuma a DiMartedì in pochi secondi la posizione di gran parte della sinistra italiana. Leggi anche: "Anche i nazisti...". Carofiglio oltre i limiti dalla Grube

Maltempo - Borrelli : “In Italia si muore Perché non si conoscono i piani di protezione civile - già 31 vittime quest’anno” : “Ancora oggi in Italia si muore perché non si conoscono i piani di protezione civile e le aree esposte a rischio. Quest’anno abbiamo già 31 morti solo per eventi idrogeologici e idraulici, non ce lo possiamo permettere“: lo ha dichiarato il capo dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, durante una audizione in commissione Ambiente alla Camera dei deputati. “Dobbiamo fare di più per la prevenzione, siamo ...

Da Alitalia all’ex Ilva : ecco Perché Cdp non può intervenire : L’uscita del leader di Italia Viva,?Matteo Renzi, riapre il tema della discesa in campo di Cassa nel dossier dell’acciaieria di Taranto. Ma i vincoli statutari limitano il margine d’azione della spa di?Via Goito

Il Ceo di McDonald’s si dimette per un flirt. Ecco Perché in Italia non succede : Ha dovuto rassegnare le dimissioni: il Ceo McDonald’s, Steve Easterbrook, 52 anni, ha lasciato l’incarico quando, al termine di un’indagine interna, si è scoperto che aveva avuto una relazione consensuale con una dipendente. L’amministratore delegato del colosso degli hamburger ha violato la policy e le severe norme etiche a cui devono attenersi sia il personale, sia il top management dell’azienda. Lo ha ammesso lui stesso, con una ...

Balotelli e il razzismo nelle curve : Perché il calcio italiano ha bisogno di SuperMario : Una pallonata al razzismo. Sa un po’ di retorica, ma stavolta non è una metafora: Balotelli ha proprio calciato il pallone contro la curva del Verona. La solita curva dell’Hellas, quella nota per le sue simpatie di destra, che a metà anni Novanta appendeva un manichino nero impiccato dagli spalti per protestare contro l’acquisto dell’olandese Ferrier e un paio di decenni dopo ancora non perde occasione di fare cori e ululati contro gli avversari ...

Perché Anonymous Italia torna all’attacco in vista del 5 novembre : Anonymous Italia colpisce in vista del 5 di novembre (fonte:Anonymous Italia) Gli attivisti di Anonymous Italia sono tornati colpire con una serie di attacchi in previsione del 5 novembre. I bersagli degli attacchi sono stati, come spiegano gli stessi attaccanti, i siti internet di alcune “istituzioni del nostro paese, che dovrebbero essere le prime ad informare e lottare con i nostri agricoltori e artigiani contro il cambiamento climatico”. A ...

Evviva l’altro sovranismo possibile. Perché il metodo Draghi salverà l’Italia : Abbiamo scelto di dedicare la copertina del numero di oggi a Mario Draghi, riproponendo i discorsi più belli pronunciati dal governatore uscente della Banca centrale europea nei suoi otto anni da presidente, non solo per rendere un giusto tributo a quello che in questo momento è uno degli italiani p

Pensioni - Bruno Vespa inchioda Pd - M5s e Renzi : "Se non avevate i soldi - Perché allora...". Vergogna italiana : Una manovra-capestro per l'Italia, ma soprattutto per il governo di Giuseppe Conte. Nel suo editoriale sul Quotidiano nazionale, Bruno Vespa punta il dito contro tutte le incongruenze di questo esecutivo, emerse impietosamente dalle discussioni sulla finanziaria. "Aumentare la indetraibilità sulle a

Vittorio Feltri a Stasera Italia : "Questa manovra mi piace moltissimo Perché porterà alla caduta del governo" : Vittorio Feltri ironizza sulla manovra economica in diretta da Barbara Palombelli, su Rete 4. "A me questa manovra piace moltissimo perché porterà presto alla caduta del governo che mi sembra non stia in piedi e che abbia sbagliato praticamente tutto". Non solo. Il direttore editoriale di Libero ag

Perché Italia viva cresce nei sondaggi. Parlano Ghisleri e Pregliasco : Calano i consensi per Pd e M5s, crescono quelli per il centrodestra, a eccezione di Forza Italia, e per Italia viva. L’ultimo sondaggio Ipsos pubblicato oggi sul Corriere della Sera rispecchia i risultati delle elezioni regionali in Umbria. Solo un dato è fuori dagli schemi. Sorprende il risultato d

Sbarchi crollati ma diritti umani violati Perché il patto Italia-Libia fa discutere : Il patto sottoscritto da Minniti ha fatto crollare gli Sbarchi ma ha sollevato problemi di natura umanitaria per il trattamento a cui i profughi sono sottoposti nei campi libici