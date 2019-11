Pensioni | Cottarelli | ' Con l' abolizione di Quota 100 il risparmio sarebbe modesto'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 8 novembre 2019) C’è chi pensa sia una misura positiva e quindi da confermare nella legge di Bilancio 2020, chi invece considera sbagliata e da abolire la100 che consente l’accesso alleanticipate a partire da 62 anni di età con 38 anni di anzianità contributiva. Mentre la manovra economica e finanziaria comincia il suo iter parlamentare, prosegue senza sosta il dibattito politico, economico e sindacale sulla riforma delle. Oltre ad esponenti del governo e dell’opposizione e sindacalisti si fa sentire anche la voce degli economisti, come quella di Carlo, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici istituito presso l'Università Cattolica di Milano., nuovo intervento dell’economista Carlo100 – ha detto Carloin un’intervista pubblicata ieri sul Corriere della Sera - ha peggiorato l'andamento della spesa previdenziale, che già ...

TommasoCurzio : RT @CriticaScient: Tanto per chiarire gli “sprechi” sarebbero la nostra assistenza sanitaria, le scuole, le strade, le pensioni (tranne la… - Riscossa_Italia : RT @CriticaScient: Tanto per chiarire gli “sprechi” sarebbero la nostra assistenza sanitaria, le scuole, le strade, le pensioni (tranne la… - Khris_St : RT @CriticaScient: Tanto per chiarire gli “sprechi” sarebbero la nostra assistenza sanitaria, le scuole, le strade, le pensioni (tranne la… -