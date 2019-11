Passa il decreto sui seggiolini antiabbandono | ma c' è ancora tanta confusione

Concorsi scuola : 60.000 assunzioni dal 2020 - decreto Passa al Consiglio dei Ministri : In queste ore il Consiglio dei Ministri valuta il testo del decreto scuola che permetterà l’assunzione di 60mila unità. La maggior parte delle immissioni in ruolo riguarda i docenti, infatti per la scuola secondaria saranno avviati due Concorsi : quello ordinario con 24mila cattedre a disposizione per abilitati, laureati con 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e per gli Itp; quello straordinario per i docenti con tre anni di ...

Passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo : Cassazione 31.7.2019 n 20665 In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato solo quando il giudice lo dichiari esecutivo ex 'art 647 cpc. Anche se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo ex art 642 cpc, il Passaggio in giudicato del provvedimento non si compie prima dell'attività ex art. 647 cpc, la quale è necessaria anche nel caso in cui il provvedimento sia stato reso esecutivo in via ...