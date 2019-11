Parasite e gli altri film del weekend

Parasite - gioco al massacro devastante e zeppo di sangue con l’abito del miglior cinema : Gratta gratta, sotto di noi, nella scala socio-economica, c’è sempre qualcuno da schiacciare. Senza pietà, senza remore. Fino a quando non ci si accorge che sarebbe meglio orientare il proprio desiderio di ribellione verso le “classi” che stanno in alto. Parasite del sudcoreano Bong Joon-ho, in uscita il 7 novembre grazie a AcademyTwo e LuckyRed e Palma d’oro a Cannes, eleva l’assunto politico a metafora universale e lo riveste con l’abito ...