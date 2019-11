Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Terremoto. Ultimi giorni di agitazione in casa partenopea, con la questione ritiro dopo il pari in Champions League che ha incrinato un rapporto già non idilliaco tra le parti. Calciatori e società contro,figura… a metà. Ma in tutto ciò è proprio l’allenatore che potrebbe fare le valigie. Questo, quantomeno, secondo i bookmakers. Stanleybet, ad esempio, quota a 2,00 la possibilità chelasci il, da esonerato o dimissionario, addirittura. L’allenatore azzurro però, riporta Agipronews, non è l’unico ad aver passato una settimana difficile: Stefano Pioli rimane un osservato speciale visti i risultati insufficienti ottenuti finora con il Milan e per lui l’uscita di scenala stessa data si gioca a 4,00. Nervosismo evidente anche per Antonio Conte, deluso dal ko di Dortmund e insoddisfatto per la rosa a ...

SkySport : ? #UltimOra #Napoli ? Respinto il ricorso per la squalifica di #Ancelotti ? L'allenatore non sarà in panchina contr… - CalcioWeb : Panchina #Napoli, esonero #Ancelotti: per i bookies è addio entro Natale, ma non è il solo... - SputNCIEL : Avevamo il meglio a Napoli senza allenatori Top in panchina. Bastava fare qualche sforzo economico in più e molto p… -