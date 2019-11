Pallavolo – Ottima prova della Powervolley Milano | Ravenna annientata 3-0

Fonte : sportfair

(Di venerdì 8 novembre 2019) Nimir annienta: l’Allianzvince 3-0. Terzo successo esterno per: unacorale che esalta la prestazione dell’olandesesuperata: nel momento più difficile dell’iniziostagione, con la defezione di due centrali,si impone nettamente ain tre set e vola a 9 punti in classifica. Una gara straordinaria per i ragazzi di coach Piazza, che vincono per 3-0 (25-27, 16-25, 20-25) tornando subito al successo dopo lo stopscorsa settimana patito da Civitanova. Unadi squadra che esalta il gruppo guidato da uno stratega d’alta scuola come Roberto Piazza, capace di studiare uno schema tattico eseguito alla perfezione dai suoi ragazzi che manda in crisi gli avversari. credits: Finotto Trascinata da un Nimir straordinario, che vince il suo terzo MVPstagione su quattro gare giocate,risolve la pratica Consar ...

Massimo95541037 : @AmarioAm @realvarriale Si definizione ottima un muro tipo Pallavolo. -