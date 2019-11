Padova : Carabinieri restituiscono documenti storici all'Archivio di Stato (2) : (Adnkronos) - Infatti, i fondi archivistici Polcastro e Orsato erano stati dichiarati di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per il Veneto nel mese di gennaio 1977, e vennero acquistati nel 1994 dal Ministero per i beni e le attività culturali per il tramite della Soprintend

Padova : Carabinieri restituiscono documenti storici all’Archivio di Stato : Padova , 8 nov. (Adnkronos) – I Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale hanno restituito all’Archivio di Stato di Padova importanti documenti storici provenienti dagli archivi delle nobili famiglie Polcastro e Orsato, risultati sottratti dal fondo archivistico in epoca successiva al 1977.Si tratta in particolare di dodici lettere indirizzate da Ottavio Polcastro al figlio Antonio (datate dal 2 febbraio 1605 al 15 ...

Padova : Carabinieri restituiscono documenti storici all’Archivio di Stato (2) : (Adnkronos) – Infatti, i fondi archivistici Polcastro e Orsato erano stati dichiarati di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per il Veneto nel mese di gennaio 1977, e vennero acquistati nel 1994 dal Ministero per i beni e le attività culturali per il tramite della Soprintendenza archivistica della Toscana e destinati all’Archivio di Stato di Padova.Le attività portate a termine in piena sinergia tra gli ...