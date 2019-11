Nuovi retroscena sull’ammutinamento del Napoli

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 8 novembre 2019) Col passare dei giorni emergonosull’ammutinamento dei calciatori del. Secondo il sito di Raffaele Auriemma, Si Gonfia la Rete, tutto sarebbe partito dalla richiesta di Allan di tornare a casa per stare vicino alla moglie incinta. Ecco quanto riportato da SiGonfiaLaRete.com: ALLAN AMMUTINAMENTO– Emergono altri particolari dall‘ammutinamento di martedì sera, quando gli azzurri si sono rifiutati di continuare il ritiro imposto dal presidente Aurelio De Laurentiis sino al match di sabato contro il Genoa. Secondo voci, pare che la squadra abbia atteso invano il patron per chiedere di interrompere il diktat o quantomeno consentire almeno ad Allan di tornare a casa. La compagna del centrocampista brasiliano Thais è in dolce attesa del terzogenito. De Laurentiis non si è presentato negli spogliatoi, ma ha lasciato in fretta e furia il San Paolo. Il ...

