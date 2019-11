Nuova avventura per Honda | il giapponese firma con il Vitesse | “adesso voglio le

Fonte : sportfair

(Di venerdì 8 novembre 2019) Ilhato un contratto con gli olandesi del, il suo prossimo obiettivo adesso è partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Si era proposto prima al Manchester United senza ricevere risposta, poi ha fatto la stessa cosa con il, riuscendo questa volta a strappare un contratto fino al termine della stagione. Keisukeriparte torna in campo dopo aver chiuso l’esperienza in Australia con il Melbourne Victory, lo farà in Eredivisie portando avanti anche l’incarico di ct della Cambogia. Agenda impegnata per ilche, in un video postato su Instagram, ha anche rivelato quello che rappresenta il suo prossimo obiettivo: “sono onorato di far parte di questo club e darò il meglio per la squadra. Spero di giocare il prima possibile, non vedo l’ora.partecipare alle Olimpiadi 2020 a Tokyo, ma per esserci dovrò fare delle ...

juventusfc : In bocca al lupo a Mister Fabio #Grosso, per la sua nuova avventura sulla panchina del @BresciaOfficial! ?? - Caterin65073100 : RT @Sfigatto: IO CHE MI LANCIO IN UNA NUOVA AVVENTURA CON L'ENNESIMO CASO UMANO - hocuspocuuss : RT @Sfigatto: IO CHE MI LANCIO IN UNA NUOVA AVVENTURA CON L'ENNESIMO CASO UMANO -