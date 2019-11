Nuoto | Trofeo Nico Sapio – Lacrime di gioia per Francesca Fangio | record italiano nei 200

Nuoto - Trofeo Nico Sapio – Record italiano per Lorenzo Mora nei 200 dorso : Lorenzo Mora firma il Record italiano dei 200 dorso al Trofeo Nico Sapio : il nuotatore azzurro vince la finale davanti a Turchi e Lamberti Lorenzo Mora da Record al Trofeo Nico Sapio ! Il nuotatore azzurro si aggiudica la finale dei 200 dorso con il crono di 1’50’’45, stabilendo il nuovo Record italiano . Nella piscina di Genova il nuotatore modenese ha superato Turchi (1’54?38) e Lamberti (1’54?96), sul podio alle sue ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2019 : Benedetta Pilato vola nelle batterie dei 50 rana e stabilisce il record italiano in vasca corta : Un inizio con il botto quello del Trofeo Nico Sapio di Nuoto , giunto alla 46esima edizione. Sono in corso di svolgimento le prime batterie nella piscina (25 metri) di Genova e nelle heat dei 50 rana femminili Benedetta Pilato ha fatto vedere che dal punto di vista della forma è ben presente. Sì, perché l’azzurrina, già al mattino, ha siglato il nuovo primato italiano assoluto della specialità con il crono di 29″41, migliorando il ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2019 : i partecipanti dell’Italia. Ci sono Quadarella - Pilato e Carraro : Nel weekend si disputerà il tradizionale Trofeo Nico Sapio, 46^ edizione del meeting di Nuoto intitolato alla memoria del giornalista Rai che scomparse insieme a una selezione della Nazionale in seguito a un incidente aereo nel 1966. La kermesse andrà in scena alla piscina Sciorba di Genova in formato vasca da 25 metri, annunciati circa 1500 atleti e tra loro ci saranno anche 18 azzurri di interesse nazionale tra cui spiccano Simone Quadarella ...