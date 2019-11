Nuoto | Trofeo Nico Sapio 2019 | Benedetta Pilato vola nelle batterie dei 50 rana e

Fonte : oasport

(Di venerdì 8 novembre 2019) Un inizio con il botto quello deldi, giunto alla 46esima edizione. Sono in corso di svolgimento le primenella piscina (25 metri) di Genova eheat dei 50femminiliha fatto vedere che dal punto di vista della forma è ben presente. Sì, perché l’azzurrina, già al mattino, ha siglato il nuovo primato italiano assoluto della specialità con il crono di 29″41, migliorando il precedente limite di Martina Carraro (29″59), risalente alla rassegna iridata ad Hangzhou (Cina), tempo con il quale la ligure seppe ottenere la medaglia di bronzo. Un riscontro cronometrico che conferma le grandissimi attitudini della classe 2005 nost, argento mondiale della distanza in vasca lunga a Gwangju (Corea del Sud). Per la cronaca, alle sue spalle, si sono classificate proprio Carraro (30″43), autrice alcuni giorni fa del ...

