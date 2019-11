Non presentarsi in Emilia Romagna Di Maio ci pensa

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 8 novembre 2019) Nonin. Per non rischiare un’altra Caporetto elettorale. Ma soprattutto per spianare la strada al Pd ed evitare uno schiaffone che potrebbe costare la vita al Governo. È un dossier che nelle ultime ore è arrivato sul tavolo di Luigi Di, e su cui si è aperto un ragionamento serio. Un cambio radicale di rotta. Perché appena a inizio settimana la linea era radicalmente diversa: “Dobbiamo ricominciare a correre per portare cittadini nelle istituzioni, come era un tempo”, spiegava il capo politico ai suoi collaboratori. E sulla storica regione rossa un uomo a lui molto vicino faceva il seguente ragionamento: “Se noi ci candidiamo da soli togliamo voti alla destra, perché il nostro bacino elettorale comunque non erode consensi a sinistra. Quindi facciamo comunque un favore al Pd, togliendo voti alla ...

