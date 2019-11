Non avrei mai pensato di averne bisogno Lo stupore di Liliana Segre per la

"Non avrei mai pensato di avere bisogno". Lo stupore di Liliana Segre per la scorta : La scorta a Liliana Segre continua a scuotere il mondo politico con il Capo dello Stato e il governo che sono tornati a denunciare i rigurgiti di odio nel Paese. Per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "se è necessario a una signora anziana che non ha mai fatto male alcuno ma che il male lo ha subito da bambina in modo crudele come Liliana Segre di avere una scorta, vuol dire che questi interrogativi dei bambini, che chiedono ...

Liliana Segre : «Non avrei mai pensato di avere una scorta» Mattarella : «Intolleranza e odio fatti concreti» : Il presidente della Repubblica ha ricordato anche il caso della bambina discriminata su un autobus per il colore della pelle. «I bambini», ha aggiunto, «chiedono solidarietà contro intolleranza, l’odio e la contrapposizione»

Liliana Segre : "Non avrei mai pensato di avere una scorta" : “Certamente non mi aspettavo la scorta, poi essendo una vecchietta...Io non l’ho mai chiesta e non pensavo mai che l’avrei avuta”. Lo ha spiegato la senatrice a vita Liliana Segre in una intervista a Rainews24.A chi gli chiede se farà parte della Commissione contro l’antisemitismo, il razzismo, l’odio e la violenza, risponde: “Vedremo quale sarà il mio ruolo. Io non ho voluto la ...

Inter - Conte attacca la società : 'Non avrei dovuto fidarmi' : La sconfitta dell'Inter contro il Borussia Dortmund è stato un boccone molto amaro per l'allenatore Antonio Conte. Una volta concluso il match, il tecnico nerazzurro, di fronte ai giornalisti, ha apertamente attaccato la società. Un lungo sfogo iniziato con le prime Interviste post partita e continuato anche durante la conferenza stampa. Conte ha accusato la dirigenza nerazzurra di aver commesso degli errori di programmazione, dichiarando senza ...

Miley Cyrus - parla Kaitlynn la ex fidanzata : “Non lo avrei mai immaginato” : Miley Cyrus, parla Kaitlynn Carter la sua ex fidanzata: “Non avrei mai immaginato di amare una donna” La vita è ricca di sorprese e questo è quello che ha scoperto Kaitlynn Carter, l’ex fidanzata di Miley Cyrus. Le due ragazze, una blogger e l’altra artista rinomata, hanno infiammato l’estate 2019 con un’intensa storia d’amore. E […] L'articolo Miley Cyrus, parla Kaitlynn la ex fidanzata: ...

Al Bano Carrisi/ 'Romina Power? Non l'avrei mai lasciata ma…' - Storie Italiane - : Al Bano Carrisi a Storie Italiane per rivelare 'una notizia clamorosa'. Le ultime dall'Australia, in coppia con Romina Power.

MotoGp – Dovizioso bacchetta Marquez : “oggi Non era competitivo ed è stato aggressivo con Quartaro - io Non l’avrei fatto” : Andrea Dovizioso esprime le sue sensazioni in vista della gara di domani e commenta la ‘marcatura’ di Marc Marquez su Fabio Quartararo in qualifica Ultime gare del Motomondiale da correre al meglio possibile per Andrea Dovizioso che, già sicuro della seconda posizione, prova a trarre il massimo dalla sua Ducati che continua ad avere qualche problema con il grip. Costanza Benvenuti – LaPresse Dopo il 10° posto ottenuto ...

Formula 1 – Vettel Non si nasconde : “nelle nuove regole avrei preferito un nuovo motore. Austin? Difficile - ma Ferrari forte” : Sebastian Vettel mantiene i toni bassi in vista della gara di Austin: pista Difficile, ma la Ferrari può far bene. Il pilota tedesco commenta brevemente anche le nuove regole Sebastian Vettel lo conosciamo bene, non è il tipo che si lascia andare a facili entusiasmi prima della gara. In vista di Austin, il copione non cambia. Il Ferrarista attende i primi feedback dalla pista prima di poter trarre le somme in vista del weekend americano. ...

"Non avrei mai creduto di cantare dal vivo un brano di mio nipote" - : Paolo Giordano Domani il primo dei 21 concerti al Teatro Duse di Bologna: "Intervisterò il pubblico sul palco" Ormai è Morandi & Co. E lasciate perdere Tredici Pietro, il figlio ventiduenne che si è fatto conoscere come trapper senza (giustamente) sfruttare il cognome del padre. Ora nella meravigliosa carriera di Gianni Morandi entra anche il nipote Paolo Antonacci, che è figlio di Biagio e di Marianna Morandi ed è già un autore ...

Sabrina Paravicini dopo l’intervento contro il cancro al seno : “Riesco ad alzare il braccio - pensavo che Non l’avrei più mosso” : Sette settimane dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposta per sconfiggere il cancro al seno che l’ha colpita, Sabrina Paravicini sta molto meglio. A dirlo è la stessa attrice ex protagonista di “Un medico in famiglia” in un post su Instagram in cui ha voluto aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute, raccontando tutti i suoi notevoli progressi dal punto di vista fisico. “Sette settimane dopo ...

La gioia di Roger Federer : “pensavo che Non avrei più vinto a Basilea. Lacrime? Le vittorie significano tanto per me” [VIDEO] : Roger Federer vince il decimo titolo a Basilea. Il campione svizzero mostra tutta la sua gioia nel post match versando anche qualche lacrima Battendo Alex De Minaur con un 6-2 / 6-2, Roger Federer ha vinto il suo decimo titolo a Basilea. Il campione svizzero si è emozionato davanti al pubblico di casa versando anche qualche lacrime, spiegando la sua reazione in conferenza stampa: “ho giocato ad un ottimo livello qui a Basilea, sono stato ...

Domenica In - Lucia Bosé : “Dominguin? Si faceva tutte le putt*** ma io Non ero gelosa”. E Mara : “Io gli avrei dato una pizza in faccia” : “Si faceva tutte le puttane“. Così Lucia Bosé, 88 anni, parla del suo grande amore, il torero Luis Miguel Dominguin, ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. “Lui mi ha tradito fin dal primo giorno dopo il matrimonio”. Mara domanda se la cosa la facesse soffrire o arrabbiare e la Bosé, capelli tinti di blu e un abito verde smeraldo, risponde sicura: “Macché, non ero gelosa. Lui se le trovava dappertutto, ...

Al Bano - la confessione su Romina : “Fosse per me Non l’avrei mai lasciata” : Al Bano torna a parlare in pubblico del suo legame con Romina Power e dell’addio, arrivato più di vent’anni fa e segnato da grandi sofferenze. Una storia d’amore, quella fra il cantante pugliese e l’attrice americana, che ha fatto sognare milioni di fan e che ancora oggi tiene tutti con il fiato sospeso. In tanti infatti sperano che Carrisi e la Power possano tornare insieme. Ad alimentare i gossip sono alcune frasi pronunciate dall’artista di ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Anche senza l’incidente di Bottas Non avrei fatto la pole” : Non il turno di qualifiche del Gran Premio del Messico che Lewis Hamilton sognava. L’inglese, infatti, non è mai apparso in grado di battagliare ad armi pari con Max Verstappen e le due Ferrari, per cui si è dovuto accontentare della seconda fila. Il campione del mondo ammette che, anche senza l’incidente di Valtteri Bottas, non sarebbe stato in grado di conquistare la pole position, dato che le bandiere gialle hanno costretto tutti ...