Niente da fare per Skate 4 | EA abbandona il marchio

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 8 novembre 2019) Chi spera nello sviluppo di4 dovrà riporre in un cassetto le proprie aspettative, visto che Electronic Arts ha deciso dire il, almeno per ora.Secondo l'UPTO, United States Patent and Trademark Office, ilè stato ripristinato il 16 febbraio 2018. Tuttavia, dal 1° agosto 2019, la società lo avrebbeto. Unpuò essere consideratoto quando il richiedente rifiuta di rispondere alla corrispondenza dell'USPTO.Justia è la pagina web dedicata alla registrazione dei marchi e nel campo di ricerca di4 si possono vedere i vari movimenti e le cronologie dei tentativi fatti per contattare Electronic Arts a riguardo. Da tempo i giocatori avevano sperato in un quarto capitolo, ma nel 2017 la società aveva ribadito che non era previsto un suo sviluppo.Leggi altro...

