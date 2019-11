Nel 2019 ancora in crescita i turisti stranieri che scelgono l' Italia

Pattinaggio artistico - Cup of China 2019 : show Anna Shcherbakova Nello short program - Miyahara e Glenn inseguono : Assolo spettacolare della russa Anna Shcherbakova nello short program femminile della Cup of China 2019, terza tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico. Sul ghiaccio di Chongqing (Cina) la 15enne si è letteramente superata e ha eseguito un meraviglioso esercizio sulle note della colossa sonora di The Perfume totalizzando un perentorio 73.51, tre decimi meglio del suo personale che risaliva allo Junior Grand Prix di Bratislava della passata ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2019 : Benedetta Pilato vola Nelle batterie dei 50 rana e stabilisce il record italiano in vasca corta : Un inizio con il botto quello del Trofeo Nico Sapio di Nuoto, giunto alla 46esima edizione. Sono in corso di svolgimento le prime batterie nella piscina (25 metri) di Genova e nelle heat dei 50 rana femminili Benedetta Pilato ha fatto vedere che dal punto di vista della forma è ben presente. Sì, perché l’azzurrina, già al mattino, ha siglato il nuovo primato italiano assoluto della specialità con il crono di 29″41, migliorando il ...

NextGen 2019 : Jannik Sinner cerca la prima finale Nel circuito maggiore - di fronte a lui l’ostacolo Miomir Kecmanovic : Stasera alle 21.00 Jannik Sinner giocherà contro il serbo Miomir Kecmanovic al Palalido di Milano la semifinale delle NextGen ATP Finals, la seconda della sua giovane carriera dopo quella raggiunta ad Anversa tre settimane fa e persa in due set da Stan Wawrinka, che lo aveva già battuto in quattro set al primo turno degli US Open. Per una volta ieri Sinner si è dimostrato umano: contro il francese Ugo Humbert, già eliminato dal torneo, ha ...

NextGen 2019 : Kecmanovic l’avversario di Sinner in semifinale - Nell’altra saranno di fronte De Minaur e Tiafoe : Oltre a quello di Jannik Sinner, già qualificato per le semifinali e battuto dal francese Ugo Humbert, che da eliminato ha giocato di gran lunga la sua miglior partita del torneo, al Palalido di Milano si sono disputati gli altri tre match della terza e ultima giornata della fase a gironi delle NextGen ATP Finals. La cronaca del match di Jannik Sinner Le due partite del gruppo A sono filate via velocissime, un’ora o poco più. Nella ...

LIVE Sinner-Humbert 1-0 - NextGen Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurrino vuole concludere da imbattuto Nel girone! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Grande rovescio in diagonale sulla palla bassa: Sinner comincia ad ingranare. 15-0 Servizio e diritto con sicurezza di Sinner. 1-1 Altro servizio esterno: equilibrio a Milano. 40-30 Diritto profondo di Sinner: Humbert non è reattivo e spara in rete. 40-0 Ace del francese. 30-0 Buona prima esterna di Humbert. 15-0 Cominciano a scambiare i due: Sinner non tiene il ritmo. 1-0 Sinner comincia ...

LIVE Sinner-Humbert 0-0 - NextGen Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurrino vuole concludere da imbattuto Nel girone! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.13 Si conclude il riscaldamento tra i due tennisti. 21.11 Humbert non potrà più partecipare alle NextGen Finals: dopo essere stato una delle due riserve dell’edizione 2018, quest’anno chiuderà con l’eliminazione nel round robin. 21.09 Jannik Sinner ieri ha vinto contro Mikael Ymer, assicurandosi la seconda semifinale ATP dopo quella di Anversa di qualche settimana ...

Borsa Italiana oggi/ Unicredit a +5 - 9% - ENel a -2 - 1% - 7 novembre 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rialzo. Sul listino principale bene Unicredit e Mediobanca. Male invece Enel e Terna

Ascolti TV | Social Auditel 5 novembre 2019 : Il Collegio fa numeri incredibili e supera anche Borussia Dortmund-Inter Nel trending topic : Social Auditel 5 novembre 2019: Il Collegio raggiunge +45.000 Tweet nel trending topic Sono numeri Social pazzeschi per “Il Collegio” che dopo il boom di +33.000 Tweet nella prima puntata raggiunge un nuovo record. Il reality di Rai 2 tocca +45.000 Tweet con l’hashtag ufficiale #IlCollegio ...

Ascolti TV | Social Auditel 2 novembre 2019 : Tu si que vales avanti - Maria ed Emma Marrone boom Nel trending topic : Social Auditel 2 novembre 2019: Tu si que vales primo trend dopo la partita, segue Ulisse. Maria (De Filippi) in tendenza con oltre 150.000 Tweet, Emma tocca i 50.000 Continuano gli Ascolti tv record ...

X Factor 2019 - Live show 7 novembre 2019 : due eliminati Nella terza puntata : Sono dieci i concorrenti di X Factor 2019 ancora in gara che questa sera, giovedì 7 novembre, alle ore 21.15, si sfideranno per continuare il proprio percorso nella gara del talent di Sky prodotto da Fremantle. E per tutti il primo obiettivo, quello di riuscire a presentare tra due settimane il proprio inedito, si avvicina sempre di più. Malika Ayane e Sfera Ebbasta gareggiano con due concorrenti mentre sono ancora intatte le squadre di Mara ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : scatta Nel weekend il Löwe von Bonn - l’Italia di Andrea Cipressa è pronta : Da un trofeo prestigioso all’altro, dall’Estonia alla Germania, dalla spada femminile al fioretto uomini. E’ tempo dell’edizione n.48 del “Löwe von Bonn“, storica tappa maschile che aprirà la stagione di Coppa del Mondo 2019-2020 esattamente come un anno fa. Con tanti temi da affrontare. PARZIALE RISCATTO Si gareggia all’Hardtberghalle da venerdì a domenica e come nel caso delle spadiste il focus resta ...

Beach volley - World Tour 2019 Tel Aviv. Windisch/Cottafava in finale Nel girone : battuti in due set Sendrovich/Meir : Inizia bene l’avventura israeliana di Jakob Windisch e Samuele Cottafava, teste di serie numero 1 nel torneo 1 stella di Tel Aviv. La coppia azzurra ha sofferto tantissimo in un primo set interminabile contro i padroni di casa Sendrovich/Meir, riuscendo ad avere la meglio al quinto set ball con il punteggio di 29-27 e poi non ha avuto difficoltà ad aggiudicarsi il secondo parziale con il punteggio di 21-10. La coppia italiana affronterà ...

NextGen 2019 - chi sarà l’avversario di Jannik Sinner in semifinale? L’azzurro è primo Nel girone e aspetta : Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali delle Next Gen ATP Finals, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto tennisti under 21 al mondo. L’altoatesino ha travolto lo statunitense Frances Tiafoe e lo svedese Mikael Ymer nei primi due incontri andati in scena all’Allianz Cloud di Milano, due netti successi per 3-1 e 3-0 che hanno permesso al 18enne di assicurarsi il primo posto nel gruppo B con un turno di anticipo: il ...