NCIS 16 su Rai2 verso il finale di stagione | sabato 9 novembre il penultimo appuntamento

(Di sabato 9 novembre 2019) Sta per giungere al termine la programmazione di16 su, con gli ultimi episodi dellain onda entro. La storica serie con Mark Harmon (protagonista e produttore esecutivo), Sean Murray, Emily Wickersham, Maria Bello e Wilmer Valderrama ha raggiunto in Italia quota 22 episodi. La sedicesimaè composta da 24 episodi: ilandrà in onda il prossimo 16in prima serata con gli ultimi due episodi, dopodiché la serie tornerà susolo nella primavera del 2020 con gli episodi inediti della diciassettesima. Ad un passo daldi, quello in ondain prima visione assoluta suè parte di un doppio episodio in quanto diretta prosecuzione del precedente, il 21°, trasmesso la scorsa settimana. Ecco la trama e il promo dell'episodio Vendetta o giustizia,con16 per la ...

