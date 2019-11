Navi inaffondabili domani | grazie a una struttura metallica che respinge l’acqua

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Un gruppo di ricercatori dell’Università di Rochester (New York) ha sviluppato un nuovo tipo diche repelle l’acqua. Potenzialmente potrebbe rappresentare una rivoluzione per il settore navale; questa tecnologia infatti potrebbe rendere leanche in presenza di danni negli scafi. Il docente di ottica e fisica, Chunlei Guo, ha spiegato sulla rivista scientifica “ACS Applied Materials and Interfaces” che il segreto di questa innovazione è legato a una tecnica di incisione laser a dimensione micrometrica e nanometrica – frazioni di micron insomma – che applicata su superfici metalliche consente di creare complessi motivi geometrici capaci di intrappolare l’aria. Il risultato è quello di ottenere superfici superidrofobiche o idrorepellenti. In pratica è come se un corpo immerso producesse una spinta superiore rispetto al ...

