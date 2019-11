Natalia Titova | il chiarimento e la verità sulla sua malattia | le sue parole

Natalia Titova - il chiarimento sulla malattia : "Non esageriamo" : Con un post su Instagram la ballerina, che giorni fa aveva parlato del suo problema al ginocchio a 'Vieni da me'...

Natalia Titova : "In passato - rischiai di perdere la gamba. Ho lasciato 'Ballando' per non peggiorare davanti al pubblico" : Il prematuro addio alla danza, i sacrifici e le difficoltà legate alla malattia a causa della quale, in passato, ha rischiato di perdere una gamba. Natalia Titova, ex ballerina di Ballando con le stelle, si è confessata durante la trasmissione Vieni da me, condotta da Caterina Balivo.Nel salotto televisivo di Rai1, la compagna del nuotatore Massimiliano Rosolino ha rivelato le ragioni del suo abbandono alla trasmissione Ballando ...

