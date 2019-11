Napoli | De Biasi al posto di Ancelotti fino a fine stagione | poi Spalletti

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 8 novembre 2019), Dealdi: poiUltimeDeIlsta pensando ad un sostituto di, che potrebbe andar via anche nelle prossime settimane. In attesa della2020/2021, potrebbe arrivare un “traghettatore”. Il nome caldo è quello di de, anche perchè l’arrivo in corsa disembra complicato. Ecco cosa scrive a riguardo l’edizione odierna di TuttoSport. “Il tempo del coach nel, domani tra un mese oppure a, si può considerare ormai finito. De Laurentiis è rimasto molto deluso dal rendimento della squadra nella sua gestione, si aspettava molto di più ed è probabile che in futuro non si affiderà più a tecnici celebrati e costosi. Potrebbe fare un’eccezione per, sempre che il suo ingaggio non risultasse pesante, come potrebbe essere ...

infoitsport : Napoli, spunta l'ipotesi De Biasi come traghettatore - MoltaHalma : RT @_SiGonfiaLaRete: #DeBiasi possibile traghettatore in caso di addio ad #Ancelotti - cn1926it : TS – #Ancelotti via, piace #Spalletti ma costa troppo: nome a sorpresa come traghettatore -