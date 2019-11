Muro Berlino : Zaia - 'la forza della libertà fu inarrestabile' : Venezia, 8 nov. (Adnkronos) - “Il popolo che cerca la sua libertà e lotta per il suo futuro ha una forza inarrestabile. Ce lo ricorda la caduta del Muro di Berlino, che per 28 anni divise i popoli della Germania. Il 9 novembre di 30 anni fa accadde una rivoluzione pacifica. Fu come un potente big ba

Trent'anni dalla caduta del Muro di Berlino e molti muri ancora da abbattere : In queste ore di celebrazione del trentennale dal crollo del muro che divideva la città tedesca e il mondo in due blocchi, mi tornava alla mente il discorso di Kennedy nel 1963 giacché in modo certo retorico ma in realtà molto logico esplicitava il carattere fallimentare della cortina di ferro.“Ci sono molte persone al mondo che non capiscono, o che dicono di non capire quale sia la grande differenza tra il mondo ...

Muro Berlino : Zaia - ‘la forza della libertà fu inarrestabile’ (2) : (Adnkronos) – ‘Per 28 anni ‘ riflette ancora Zaia ‘ i Lander che rimasero prigionieri nella Repubblica Democratica Tedesca persero tutta la loro autonomia, annientata dalla dittatura di Berlino Est, con gravissime conseguenze sulla qualità della vita della gente. Cominciarono a ritrovarla 30 anni fa, aiutati da un grande sforzo della cosiddetta ‘Germania Ovest’, in una riunificazione improntata a una ...

Muro Berlino : Zaia - ‘la forza della libertà fu inarrestabile’ : Venezia, 8 nov. (Adnkronos) – ‘Il popolo che cerca la sua libertà e lotta per il suo futuro ha una forza inarrestabile. Ce lo ricorda la caduta del Muro di Berlino, che per 28 anni divise i popoli della Germania. Il 9 novembre di 30 anni fa accadde una rivoluzione pacifica. Fu come un potente big bang: ragazzi poco più che diciottenni salirono su quel Muro, lo scavalcarono e lo abbatterono, dopo che per anni esperti di ...

Che cosa resta del Muro di Berlino : Nel senso del Muro vero e proprio, non metaforicamente: la città ne ospita ancora molte parti, per ricordare o conviverci

1989 cronache dal Muro di Berlino - su Rai 3 Ezio Mauro racconta l’evento che ha cambiato il mondo : Ezio Mauro racconta 1989 cronache dal muro di Berlino su Rai 3 venerdì 8 novembre A trent’anni dalla caduta del muro di Berlino che per 28 anni ha diviso non solo una città ma il mondo, Rai 3 ricorda l’evento con “1989 cronache dal muro di Berlino”, film documentario di Ezio Mauro, prodotto da Stand by Me e Rai Cinema, disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay. Ezio Mauro dopo aver raccontato il 1917 russo in “cronache di ...

Muro Berlino : Casellati - ‘luogo simbolo battaglia per libertà e democrazia’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – ‘Sono qui a Berlino oggi, per rendere omaggio a questo luogo dove 30 anni fa è stata combattuta e vinta una battaglia epocale. La battaglia della libertà e della democrazia”. Lo ha detto oggi il presidente del Senato Elisabetta Casellati a Berlino in occasione delle commemorazione del Trentennale della caduta del Muro‘Un luogo simbolo che ha spazzato via le divisioni tra Est e Ovest, tra ...

30 anni fa cadeva il Muro di Berlino : le storie di chi non vide mai quel giorno : Per quasi trent’anni la capitale tedesca è stata divisa in due da 3 metri di cemento e filo spinato che rendevano impossibile agli abitanti spostarsi da Est a Ovest. Perentorio l’ordine delle autorità: nessuno avrebbe mai più oltrepassato il Muro, nemmeno a costo della vita. E, negli anni, furono centinaia coloro che morirono nel tentativo di scappare: la prima donna si chiamava Ida, mentre l’ultimo uomo, morto appena 8 mesi prima del 9 novembre ...

Muro Berlino : ‘comunismo ancora vivo - appello per processo Norimberga’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – A trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, “il comunismo è ancora vivo, l’utopia comunista continua ad infettare i media, la cultura, la politica e anche ambienti ecclesiastici”. Per questo serve una Norimberga del comunismo, non un processo giuridico-legale, ma la “consacrazione civile, culturale, storico, morale di uno dei regimi più illiberali e sanguinari della storia ...

1989 Cronache dal Muro di Berlino - Ezio Mauro su Rai 3 ripercorre un'era in una serata-evento (Anteprima video) : Trent'anni dopo la Caduta del Muro di Berlino, Ezio Mauro ripercorre la storia di uno dei luoghi simbolo della storia contemporanea ripercorrendone prodromi e vicende, dalla costruzione nella notte del 13 agosto 1961 alla sua 'simbolica' Caduta nella serata del 9 novembre 1989. Due date che hanno segnato la storia di un continente e definito i pericolosi equilibri tra Est e Ovest e che diventano i capisaldi del racconto di Mauro. La sua prosa ...

Il Muro di Gorizia - prima di Berlino : Francesco Cancellato ha aggiunto una storia a quelle raccontate nel suo libro sui trent'anni dal 1989