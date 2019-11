Muore Fred Bongusto | i funerali saranno lunedì 11 novembre a Roma

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 8 novembre 2019), è morto nella sua abitazione ala notte dell'8, il cantante era malato già da tempo. I suoicelebrati11, con inizio alle ore 15 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto in piazza del Popolo, nota anche come la "chiesa degli artisti"., all'anagrafe risultava come Alo Antonio Carlo Buongusto ed aveva compiuto 84 anni lo scorso 6 aprile: era nato a Campobasso....

