Mps | condanne per Nomura e Deutsche | 150 milioni di confisca | 7 anni a Mussari

Mps - condanne pesanti per l’ex presidente e l’ex Dg : 3 milioni di multa e confisca record da 150 milioni : Dopo sei anni di inchieste, il verdetto per le perdite miliardarie occultate dal Monte dei Paschi di Siena dopo la scalata Antonveneta

Mps - condanne a raffica per gli ex vertici : I giudici hanno condannato gli imputati per le presunte irregolarità nelle operazioni servite per occultare le perdite...