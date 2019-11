Morto Fred Bongusto | ha fatto innamorare intere generazioni

Fred Bongusto Morto a 84 anni - con ?Una rotonda sul mare? conquistò l'Italia : funerali lunedì : È morto il cantautore Fred Bongusto: l'artista è venuto a mancare a Roma la notte scorsa, alle 3,30. Con «Una rotonda sul mare», leggendaria canzone degli anni 60,...

Fred Bongusto Morto - conquistò gli italiani con ?Una rotonda sul mare?. Lunedì i funerali : È morto il cantautore Fred Bongusto: l'artista è venuto a mancare a Roma la notte scorsa, alle 3,30. Con «Una rotonda sul mare», leggendaria canzone degli anni 60,...

Fred Bongusto Morto - Peppino Di Capri : “Volevo andare a trovarlo ma non mi hanno voluto” : Fred Bongusto, il cantante autore di “Una rotonda sul mare” è morto nella notte dopo una lunga malattia all’età di 86 anni e l’amico e collega Peppino Di Capri, nel ricordarlo, non si è trattenuto dall’esprimere il suo rammarico per non essere riuscito a stargli vicino negli ultimi tempi, lanciando una stoccata alla figlia del cantante che – a suo dire – non ha voluto che lo andasse a trovare. ...

È Morto Fred Bongusto - cantò l’Italia del boom Video|Foto «Una rotonda sul mare» - ma non solo : cinque grandi hit : Aveva 84 anni ed era malato da tempo. «Una rotonda sul mare» uno dei suoi successi internazionali. I suoi modelli artistici erano Gershwin, Luis Armstrong e Nat King Cole. Fu amico e collaborò anche col grande jazzista Chet Baker.

È Morto Fred Bongusto - lutto nel mondo della musica : Nella notte tra il 7 e l'8 novembre è morto il cantante Fred Bongusto. La voce di Una Rotonda Sul Mare si è spenta nella sua casa di Roma all'età di 84 anni. La notizia è stata diffusa da una nota dell'ufficio stampa: "La notte scorsa, alle 3,30 circa, ha cessato di battere il cuore di Fred Bongusto". Il cantante era malato da tempo. Nato a Campobasso nel 1935 Fred, al secolo AlFredo Antonio Carlo Buongusto, era apparso l'ultima volta in ...

Fred Bongusto Morto - aveva 84 anni : conquistò gli italiani con ?Una rotonda sul mare?. Domani i funerali Video : È morto il cantautore Fred Bongusto: l'artista è venuto a mancare a Roma la notte scorsa, alle 3,30. Con «Una rotonda sul mare», leggendaria canzone degli anni 60,...

Fred Bongusto è Morto : addio al cantante di “Una rotonda sul mare” : Fred Bongusto è morto: l’annuncio del suo ufficio stampa addio a Fred Bongusto, una delle voci più amate della canzone italiana. L’artista si è spento all’età di 84 anni. Raggiunse una grande popolarità negli anni Sessanta e Settanta, facendo breccia nel pubblico come il ‘classico’ cantante confidenziale. Il suo più grande successo rimane l’indimenticabile brano […] L'articolo Fred Bongusto è morto: ...

Morto Fred Bongusto - cantante di tutti gli amori «nati a Malaga» : Fred BongustoFred BongustoFred BongustoFred BongustoFred BongustoFred BongustoEra malato da tempo, Fred Bongusto, colpito dal male peggiore che un cantante possa immaginare: la sordità. Nato AlFredo nella Campobasso di metà anni Trenta, ha scoperto la proprio voce, un voce calda, profonda, da crooner americano, all’epoca degli studi. Allora Bongusto, che nel 1964 avrebbe inciso Una rotonda sul mare, saltava di complesso in complesso. C’erano i ...

FRED BONGUSTO È Morto/ Alessandro Gassman "La sua musica legata a mio padre" : FRED BONGUSTO è MORTO oggi all'età di 84 anni. Il ricordo su Twitter dell'attore Alessandro Gassman: "La sua musica legata a mio padre"

Morto Fred Bongusto - aveva 84 anni : conquistò gli italiani con ?Una rotonda sul mare? : È Morto il cantautore Fred Bongusto: l'artista è venuto a mancare a Roma la notte scorsa, alle 3,30. Con «Una rotonda sul mare», leggendaria canzone degli anni 60,...

È' Morto Fred Bongusto : il cantante aveva 84 anni : Giovedì 7 novembre è morto Fred Bongusto, uno dei cantanti italiani che attraverso le sue note raccontò l'Italia del boom economico. La morte è arrivata nella serata di ieri, quando il cantante era nella sua casa di Roma. Era malato da tempo. Tra i suoi successi più conosciuti c'è sicuramente 'Una rotonda sul mare', che permetterà a Fred di vivere per sempre. L'annuncio della morte è arrivata dal suo staff L'annuncio della morte di Fred è ...

Morto Fred Bongusto - la voce degli anni '60 : È Morto la scorsa notte nella sua abitazione romana Fred Bongusto: aveva 84 anni ed era malato da tempo. La notizia è stata diffusa con un comunicato stampa nel quale si legge che "la notte scorsa, alle 3,30 circa, ha cessato di battere il cuore di Fred Bongusto". Una nota asciutta per annunciare la scomparsa di una delle voci che ha accompagnato gli anni '60 in Italia, con i suoi successi da night, con la sua voce da crooner, ma modulata in ...

E' Morto Fred Bongusto - lutto nella musica italiana : E' morto a Roma all'eta' di 84 anni il cantante Fred Bongusto, una delle voci piu' amate della canzone italiana.

È Morto Fred Bongusto. Si spegne il cantante dall’anima romantica - : Carlo Lanna Addio a Fred Bongusto, il cantante italiano che ha raccontato l'amore e la società del nostro Paese fin dagli anni '50, i funerali si terranno a Roma lunedì 11 novembre La notizia arriva come una doccia Fredda. Si spegne all’età di 84 anni il celebre Fred Bongusto, mito indiscusso della musica leggera made in Italy. Con le sue canzoni ha fatto sognare centinaia di fan. Attivo fin dagli anni ’50, ha segnato inevitabilmente ...